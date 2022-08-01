В Агинском округе состоится гастрофестиваль баранины на камнях

На мероприятии продемонстрируют традиции агинских бурят



6 августа в Агинском Бурятском округе состоится фестиваль «Агинская баранина на камнях «Хорхог - 2022». Гастрономическое мероприятие проведут в этнокомплексе «Кочевник».



С 9:30 начнутся регистрация участников и заседание мандатных комиссий конкурсов и соревнований. В 10:00 стартуют турниры по стрельбе из лука по бурятским правилам и шагай наадан. С 11:00 будут работать площадки по проведению мастер-классов.



Торжественное открытие гастрономического фестиваля и начало конкурса запланировано на 11:00. В 14:00 будет проведён мастер-класс-шоу «Хорхог, Боодог» от гостей из Восточного аймака Монголии. В 15:00 часов начнутся соревнования по разбиванию хребтовой кости.



Фестивальный день своими концертными номерами украсят артисты национального театра песни и танца «Амар сайн». Завершится мероприятие гранд-ёхором. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Возрастное ограничение 6+

