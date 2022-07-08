«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Кижингинского района
В Кижингинском районе Бурятии в разгаре XVIII республиканские летние сельские спортивные игры.
Сегодня, 8 июля, проходили соревнования по лёгкой атлетике – бег на 400, 1500 и 3000 метров, прыжкам в длину; дартсу; кроссу; перетягиванию каната; футболу; волейболу; стрельбе из лука; бурятской борьбе бухэ барилдаан; спортивному ориентированию; армреслингу; конным скачкам; а также соревнования дояров и механизаторов. Последним предстояло собрать-разобрать доильный аппарат и показать мастерство вождения трактора.
Уже известны имена некоторых победителей. Так, абсолютным победителем в стрельбе из национального лука стал Солбон Бадмаев из Бичурского района. Одним из обладателей золотых медалей по национальной бурятской борьбе стал Баир Будажапов из Хоринского района. В конных скачках первыми пришёл скакун из Бичурского района, вторым – из Еравнинского, третьим – из Кижингинского.
9 июля последний день соревнований. Зрители увидят эстафеты по лёгкой атлетике, финальные игры по волейболу среди женских и мужских команд, матчи по футболу, армреслинг среди мужчин и женщин.
Спортивный праздник закончится церемонией закрытия.
Общий призовой фонд республиканских сельских игр составляет более 1,4 млн рублей.
В общекомандном зачёте победители игр заберут 400 тысяч рублей, за второе место положено 200 тысяч и за третье место – 100 тысяч. Также будут вручены денежные поощрения за личные победы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Кижингинский район прибыли команды из 21 района республики. В играх принимают участие более 1,5 тысяч спортсменов со всей республики.
В Бурятии в самом разгаре летние сельские спортивные игры
Общество, Фото:
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