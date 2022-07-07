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В Бурятии открылись летние сельские спортивные игры

В Бурятии открылись летние сельские спортивные игры
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Сельские спортивные игры собрали более 1,5 участников со всей республике

6 июля в Кижингинском районе Бурятии открылись XVIII республиканские летние сельские спортивные игры. Участие в играх принимают более 1,5 тысяч спортсменов со всей республики, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Сегодня мы видели, как команды борются, как за них болеют болельщики. Сколько эмоций, сколько страсти, сколько борьбы! И это главное! Главное, что мы вместе. Главное, что мы едины. Главное, что мы сильны и готовы к борьбе. И пусть эта борьба будет только на спортивных площадках! Наша страна стоит перед очередным испытанием. Но наша страна сильна, сильна своими людьми. И здесь на играх мы видим ещё раз силу людей, силу духа, силу народа. Бурятия – это сила! Наши люди – это сила! - отметил на церемонии открытия глава Бурятии Алексей Цыденов.


В Кижингинский район прибыли команды из 21 района республики.

- Быть в числе тех, кто отстаивает имя района - это честь для меня и для всех членов команды большая честь. Это для меня уже третьи сельские игры. Столько друзей встречаю. Чем больше людей вовлекается в такие события - тем больше людей начнут любить спорт. Потому что побывав один раз здесь - навсегда становишься ценителем спорта, - поделился впечатлениями член команды Иволгинского района Батор Пурбоев.



- Спорт всегда был сильной стороной нашей страны. Мы гордимся достижениями наших олимпийцев. Мы стремимся следовать их примеру. Сельские игры - это та же олимпиада для всех нас. Мы готовимся, волнуемся, тренируемся - это лучшее развитие спорта, - сказал представитель команды Окинского района Валерий Торпинкеев.

Для хозяев соревнований сельские игры дали возможность обновить спортивную инфраструктуру.

- Кижингинский район ждал проведение игр три года. За это время район успел основательно подготовиться к проведению сельских игр. Участников соревнований ждёт новая инфраструктура: современный спортивный комплекс и универсальный спортивный комплекс. Добавлю, что произведён капитальный ремонт ипподрома, дополнительно отремонтированы два стадиона, установлены дополнительные трибуны, – рассказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



Как сообщал «Байкал-Daily», спортсмены будут соревноваться в армрестлинге, волейболе, гиревом спорте, лёгкой атлетике, агитационно-массовом кроссе, перетягивании каната, бурятской борьбе, стрельбе из лука, футболе, конном спорте. Помимо традиционных видов спорта, в программу сельских игр включены соревнования дояров и механизаторов, соревнования по спортивному ориентированию.

Первые республиканские сельские игры стартовали в 1986 году в Джидинском районе. Эти соревнования проходили ежегодно, однако их перестали проводить в 90-е годы. В 1999 году традиция проведения этих игр – и летних, и зимних – была возрождена.

Республиканские сельские игры проходят раз в два года.
спорт сельские спортивные игры

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