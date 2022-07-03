«Солнце», «Луна» и «Звезда» ждут гостей на «Голосе кочевников»

Организаторы отмечают, что поездка на фестиваль – это «не выход на концерт, а целое путешествие, приключение»
Как сообщал «Байкал Daily», в Бурятии спустя два года состоится «Голос кочевников» (0+). Музыкальный фестиваль уже традиционно пройдёт в Ацагатской долине в Заиграевском районе на территории туркомплекса «Степной кочевник». Музыканты из Улан-Удэ, Москвы, Иркутска, Татарстана, Калмыкии, Тывы, Казахстана, Монголии ждут зрителей 15 и 16 июля.
За всё время существования фестиваль прошёл долгий путь от концертов на театральных площадках и пикника в Этнографическом музее до масштабного опен-эйра в Ацагатской степи. Изначально «Голос кочевников» позиционировал себя как этнофестиваль и представлял исключительно многообразие этнической музыки. Но сейчас он стремится к мультижанровости и всё шире открывает удивительный мир музыки вокруг людей – как модной, современной, так и традиционной, народной. Теперь это фестиваль музыки мира.
Музыкантов на «Голос кочевников» тщательно отбирает арт-директор фестиваля Наталия Уланова, которая знает и слушает очень много музыки и чутко улавливает уникальность и талант того или иного исполнителя. Организацией фестиваля занимается команда Бурятской государственной филармонии с многолетним опытом работы над крупными проектами.
Два прошлых года фестиваль не проводился из-за коронавирусных ограничений. Организаторы с волнением ждут момента открытия крупнейшего музыкального фестиваля за Уралом. В этом году он состоится уже в 12-й раз.
- Меня очень вдохновляет оживление среди музыкантов, спровоцированное фестивалем. Они начинают активно развиваться, записывать песни, снимать видеоклипы, репетировать. И радуют, конечно, люди, которых я даже не знаю, которых встречаю на улице, и они говорят: «О! Будет «Голос кочевников» - классно! Мы приедем!». Это так волнительно и приятно. Мы всегда мечтали, чтобы так было. Раньше мы вынуждены были объяснять, убеждать и даже защищать фестиваль от негативных реакций некоторых людей, вызванных непониманием его смысла и целей. Сейчас в информационном поле очень хорошая позитивная атмосфера вокруг фестиваля, которая не может не радовать. Ещё на старте у меня была мечта, чтобы мы опубликовали афишу, даже без фотографий звёзд, где просто написано «Голос кочевников» и даты, и всё – люди уже захотели пойти, и покупали билеты. Потому что они знают, что на этом фестивале обязательно услышат для себя что новое и интересное. И вот сейчас такое время настало, - поделилась с «Байкал-Daily» Наталия Уланова.
Пять лет подряд фестиваль проводится в туристическом комплексе «Степной кочевник».
- С каждым годом инфраструктура комплекса улучшается, фестиваль становится всё более комфортным для гостей. Здесь свободнее дышится и чувствуется единение с природой, хотя «Степной кочевник» находится всего в 50 минутах езды от Улан-Удэ, - рассказывают организаторы.
В этом году гостей «Голоса кочевников» ожидают три музыкальные сцены. Одновременно будут работать площадки «Солнце», «Луна» и «Звезда».
- Можно будет курсировать по фестивалю и слушать то, что душа пожелает. Зрителей ждёт более 40 концертов за два дня. От хип-хопа до пост-панка, от синти-попа до ню-метала – здесь вы точно найдёте любимый жанр и познакомитесь с новыми для вас направлениями. На сцене «Звезда» вас ждёт «Открытый микрофон». На этой площадке сможет выступить любой зритель «Голоса кочевников», вдохновившись музыкантами фестиваля. Исполните авторские песни, стихи или каверы на любимые песни, - добавили в Бурятской филармонии.
Участие в «Открытом фестивале» возможно для всех желающих — просто подайте заявку в аккаунте «Школа СИЛА МУЗЫКИ | Курсы гитары вокала Улан-Удэ» во «ВКонтакте» и приезжайте на фестиваль.
Если у вас нет возможности доехать до Ацагата самостоятельно, организаторы подготовили комфортный трансфер. Вас увезут на нём от Театральной площади возле Оперного театра Улан-Удэ до «Степного кочевника» и обратно. Дорога займет всего 50 минут.
- Помимо этого, вас ждёт уютный палаточный лагерь. Здесь царит дружелюбие, происходят новые знакомства и поются песни до утра. Также вас ждёт вкусная еда на фудкорте. Популярные и любимые заведения города готовят специальное фестивальное меню. Вас ждут незабываемые закаты Ацагатской долины, мастер-классы, маркет с украшениями ручной работы и дизайнерской одеждой, - поделились организаторы.
- Поездка на фестиваль – это не выход на концерт. Это целое путешествие, это приключение, выезд на целый уик-энд. Как люди ездят на Байкал, так они ездят на фестиваль. С палатками, всей семьёй, с друзьями, встречая массу интересных людей, общаясь и получая заряд позитивной энергии, - рассказала Наталья Уланова.
Фестиваль «Голос кочевников-2022» покажет таких известных исполнителей, как «Танцы минус», «Zолото» и «Сироткин». Среди местных музыкантов зрителей ждут «NAMGAR», «Lutaar», «ИГРО», «Сезон дождей», «Местный бездарь», сборные коллективы «INGA» и «Everthe8», а также полюбившийся коллектив из Иркутска «Runway53». Гости из Монголии представят несколько музыкальных групп, а в конце вечеров гостей фестиваля будут развлекать диджеи.
«Солнце», «Луна» и «Звезда» ждут гостей на «Голосе кочевников»
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