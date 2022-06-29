Ранее запустили проект «Донор в погонах»
Руководство УФСИН России по Бурятии и Бурятской республиканской станции переливания крови заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали начальник пенитенциарного ведомства Сергей Кудрявцев и исполняющая обязанности заместителя главного врача Бурятской республиканской станции переливания крови Галина Носкова.
- Стороны рассмотрели вопросы привлечения сотрудников ведомства к добровольной сдаче крови и её компонентов, обсудили меры социальной поддержки доноров и наметили ряд совместных мероприятий, - сообщили в УФСИН.
Ранее региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Бурятии выиграло грант на проект «Донор в погонах». Сумма гранта составила 300 тысяч рублей. Проект направлен на привлечение к донорству людей из числа представителей силовых структур.
На выделенные средства будут изготовлены ролики, буклеты и плакаты для пропаганды добровольной сдачи крови.
В Бурятии УФСИН и станция крови заключили соглашение
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кораблик с алыми парусами запустили на севере республики
Ранее запустили проект «Донор в погонах»
Жителям республики советуют соблюдать меры безопасности в жаркую погоду
Крещение прошло в колонии строгого режима
Артём Дамбаев героически погиб в ходе спецоперации на Украине
Провалы асфальта вместе с грунтом на недавно отремонтированных дорогах обнаружили общественники
На творческий конкурс, проведённый в Верховном суде республики, приятно удивил
В первую очередь опрошенные уволили бы «бездельников, любимчиков и подхалимов»
Молебен состоится в Иволгинском дацане
Здание Национального музея Бурятии будет состоять из четырёх «лепестков»
В Хоринский лесхоз поступила новая техника для борьбы с лесными пожарами
В реализации этой идеи помогут монгольские коллеги
Движение перекроют из-за реконструкции тепломагистрали
Поручение отдал мэр города
Александр Цыбикдоржиев погиб в возрасте 33 лет