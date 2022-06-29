В Бурятии УФСИН и станция крови заключили соглашение

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Ранее запустили проект «Донор в погонах»



Руководство УФСИН России по Бурятии и Бурятской республиканской станции переливания крови заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали начальник пенитенциарного ведомства Сергей Кудрявцев и исполняющая обязанности заместителя главного врача Бурятской республиканской станции переливания крови Галина Носкова.



- Стороны рассмотрели вопросы привлечения сотрудников ведомства к добровольной сдаче крови и её компонентов, обсудили меры социальной поддержки доноров и наметили ряд совместных мероприятий, - сообщили в УФСИН.



Ранее региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Бурятии выиграло грант на проект «Донор в погонах». Сумма гранта составила 300 тысяч рублей. Проект направлен на привлечение к донорству людей из числа представителей силовых структур.



На выделенные средства будут изготовлены ролики, буклеты и плакаты для пропаганды добровольной сдачи крови.

