В столице Бурятии проведут мастер классы по ёхорным песням и танцам
25 июня в Улан-Удэ пройдут бесплатные мастер-классы по ёхорам. С 12:00 до 13:30 всех желающих ждут на площади Советов. С 14:00 до 15:00 – на «Арбате». С 15:30 до 17:00 – на месте строительства здания театра «Байкал» возле центрального стадиона. Мастер классы пройдут в рамках фестиваля «Ночь ёхора».
- Мы приглашаем вас на открытые мастер-классы по ёхорам в самом центре города! Любимые артисты научат желающих ёхорным песням и танцам и поделятся интересными нюансами их исполнения, - сообщает пресс-служба театра «Байкал».
Напомним, что в середине июня артисты театра провели для горожан мастер-классы по ёхорам в ТРЦ «Форум и «Мёд». XIV республиканский фестиваль «Ночь Ёхора» состоится 1-2 июля в этнографическом музее.
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Жителей Улан-Удэ научат танцевать ёхор
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