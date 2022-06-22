Фестиваль пройдёт в Улан-Удэ 1 и 2 июля
В Бурятии подходит к концу приём заявок на участие в XIV фестивале «Ночь ёхора». Мероприятие пройдёт 1 и 2 июля в этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ.
Как сообщает пресс-служба музея, жители и гости республики смогут станцевать самый массовый ёхор в мире. Кроме этого, артисты театра «Байкал» проведут мастер-классы по ёхорам, подарят камерные концерты и большое ёхор-шоу с участием национального оркестра Бурятии, солистов и балетной труппы. Фольклорные коллективы республики поборются за лучшее массовое исполнение ёхора. Напомним, что конкурсная программа состоит из двух ёхоров: аутентичный и стилизованный современный ёхор. Призовой фонд конкурса в этом году составил 250 тысяч рублей.
Заявки принимаются до 27 июня на электронную почту: [email protected] К участию допускаются коллективы без возрастных ограничений, количественный состав которых не менее 30 участников. Ознакомиться с положением фестиваля можно на сайте театра «Байкал».
Вход для детей до 12 лет будет свободным, школьники и молодёжь смогут посетить фестиваль по Пушкинской карте.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии завершается приём заявок на участие в «Ночи ёхора»
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