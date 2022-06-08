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В Улан-Удэ ограничат скорость электросамокатов

В Улан-Удэ ограничат скорость электросамокатов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За нарушения деньги будут списаны с банковской карты, привязанной к мобильному приложению

В Улан-Удэ решили установить ограничение скорости для кикшеринговых самокатов (тех, что сдают в краткосрочную аренду) до 15 км/ч. Ограничения будут установлены не по всему городу, а на отдельных территориях – центральной части, в парках и скверах.

- Учитывая важность обеспечения безопасности пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности, было принято решение о снижении скорости передвижения на электросамокатах до 15 км/ч на таких участках, как площадь Советов, площадь Революции и прилегающая территория к Гостиным рядам, улица Ленина в районе Арбата, парк имени С.Н. Орешкова, парк «Юбилейный», парк Железнодорожников, парк «Мемориал Победы», Центральный парк (Горсад), набережная реки Селенга, сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», детский сквер «Радуга», Сиреневый бульвар, - сообщили в администрации города.

Сейчас в Улан-Удэ насчитывается 550 электросамокатов. Заявленные ограничения по скорости самокатов 20-25 км/ч.

За нарушения пользовательского соглашения деньги будут списаны с банковской карты, привязанной к мобильному приложению.

Существует возможность отследить нарушение. Информация о передвижении самоката сохраняется в базе данных в течение трёх дней. Для наложения штрафа в рамках пользовательского соглашения необходима фото-видеофиксация нарушения, на которой виден номер электросамоката, либо сообщение граждан с указанием точного места и времени события. В случае неуплаты штрафа должник вносится в «чёрный» список компании.

Отметим, ответственность за нарушения несовершеннолетних несут их родители.

Также администрация Улан-Удэ по итогам встреч, проведённых в мае с представителями кикшеринговых компаний, подготовила предложения по упорядочиванию мест под размещение электросамокатов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Улан-Удэ зарегистрировали первые случаи ДТП с участием электросамокатов. Одна из таких аварий произошла 30 мая. 17-летний подросток, катавшийся на электросамокате, столкнулся с автомобилем «Хонда».

Призывы урегулировать передвижение электросамокатов не раз звучали на совещаниях в Улан-Удэнском горсовете. «Мы, конечно, поддерживаем развитие экологического транспорта, это современно, но безопасность тоже важно учитывать», - заявлял ранее заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов.

Тогда возникли вопросы, каким образом власти города смогут урегулировать эту сферу. Придумывать ничего нового мэрия в итоге не стала и пошла по пути других городов. В Санкт-Петербурге для самокатов уже давно установлен лимит скорости в 20 км/ч, а на Невском проспекте и ряде других улиц с большим потоком пешеходов, а также рядом с основными достопримечательностями – 15 км/ч.

Отметим, в российских правилах дорожного движения электросамокаты не прописаны. Фактически человек на электросамокате приравнивается к пешеходу. «То есть если электросамокат наедет на пешехода, то этот случай будут рассматривать в рамках гражданско-правовых отношений, а вот если авария будет с автомобилем, то это уже будет рассматриваться как ДТП с участием пешехода», - поясняли в УГИБДД.

электросамокаты

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