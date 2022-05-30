В Улан-Удэ подросток на электросамокате попал под машину









За последние две недели это уже третье происшествие с участием улан-удэнцев, управляющих электросамокатом. В связи с чем Госавтоинспекция обратилась как к водителям, так и к самокатчкам, с призывом к внимательности и соблюдению правил ПДД.



Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на заседании проектного комитета по региональному проекту «Безопасности дорожного движения»

За последние две недели это уже третье происшествие с участием улан-удэнцев, управляющих электросамокатом. В связи с чем Госавтоинспекция обратилась как к водителям, так и к самокатчкам, с призывом к внимательности и соблюдению правил ПДД.Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на заседании проектного комитета по региональному проекту «Безопасности дорожного движения» тревогу по поводу первых ДТП с электросамокатами выразили сотрудники ГИБДД и минтранса . Отметим, сегодня в Улан-Удэ насчитывается более 550 электросамокатов.

Сегодня, 30 мая, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием 17-летнего подростка на электросамокате. Юношу сбил автомобиль «Хонда» на улице Бабушкина.- По предварительным данным, сегодня днём на улице Бабушкина водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на несовершеннолетнего подростка на электросамокате. В результате ДТП учащийся 11 класса доставлен в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.