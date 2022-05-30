 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 мая

29 мая

Популярное

В Улан-Удэ подросток на электросамокате попал под машину

В Улан-Удэ подросток на электросамокате попал под машину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на улице Бабушкина

Сегодня, 30 мая, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием 17-летнего подростка на электросамокате. Юношу сбил автомобиль «Хонда» на улице Бабушкина.

- По предварительным данным, сегодня днём на улице Бабушкина водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на несовершеннолетнего подростка на электросамокате. В результате ДТП учащийся 11 класса доставлен в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



За последние две недели это уже третье происшествие с участием улан-удэнцев, управляющих электросамокатом. В связи с чем Госавтоинспекция обратилась как к водителям, так и к самокатчкам, с призывом к внимательности и соблюдению правил ПДД.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на заседании проектного комитета по региональному проекту «Безопасности дорожного движения» тревогу по поводу первых ДТП с электросамокатами выразили сотрудники ГИБДД и минтранса. Отметим, сегодня в Улан-Удэ насчитывается более 550 электросамокатов. 
ДТП электросамокаты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Конопля в центре Улан-Удэ по-прежнему растёт
Конопля в центре Улан-Удэ по-прежнему растёт
Происшествия, 30.05.2022
«Травку» до сих пор не удалось ликвидировать
Улан-удэнец «нарыбачил» на уголовку, обокрав рыбный павильон
Улан-удэнец «нарыбачил» на уголовку, обокрав рыбный павильон
Происшествия, 30.05.2022
Тревогу о том, что в рыбном павильоне ночью ходит неизвестный, подняли очевидцы
Улан-удэнка обокрала возлюбленного-гастарбайтера
Улан-удэнка обокрала возлюбленного-гастарбайтера
Происшествия, 30.05.2022
Кража произошла в бытовке в промзоне
В Бурятии виновниками отравления на школьном чаепитии стали родителями
В Бурятии виновниками отравления на школьном чаепитии стали родителями
Происшествия, 30.05.2022
Причину массового отравления на школьном чаепитии в честь последнего звонка назвал главный санврач Бурятии
В Бурятии возбудили дело на водителя, погубившего пятилетнего племянника
В Бурятии возбудили дело на водителя, погубившего пятилетнего племянника
Происшествия, 30.05.2022
Вылетевшего из микрогрузовика пятилетнего мальчика насмерть придавило кабиной
В Бурятии число отравившихся после школьного чаепития выросло до 45
В Бурятии число отравившихся после школьного чаепития выросло до 45
Происшествия, 30.05.2022
Подхватившие сальмонеллез лечатся в Гусиноозёрске и в Улан-Удэ
В Бурятии школьница, опрокинувшая автомобиль, скончалась в больнице
В Бурятии школьница, опрокинувшая автомобиль, скончалась в больнице
Происшествия, 30.05.2022
Умерла 17-летняя девочка, которая попала в ДТП с друзьями
В Бурятии пятилетний ребёнок погиб по вине пьяного водителя
В Бурятии пятилетний ребёнок погиб по вине пьяного водителя
Происшествия, 30.05.2022
В выходные в республике произошло несколько смертельных ДТП
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за ДТП с электросамокатами
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за ДТП с электросамокатами
Происшествия, 30.05.2022
Первые ДТП с участием электросамокатов зарегистрированы в столице Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^