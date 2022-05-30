В Улан-Удэ бьют тревогу из-за ДТП с электросамокатами

Первые ДТП с участием электросамокатов зарегистрированы в столице Бурятии
В Улан-Удэ зарегистрированы первые случаи ДТП с участием электросамокатов. Погибших нет - участники отделались ушибами, однако сотрудники ГИБДД бьют тревогу.
Этот вопрос 29 мая обсудили в минтрансе Бурятии на заседании проектного комитета по региональному проекту «Безопасности дорожного движения», сообщили в пресс-службе министерства.
Сегодня в Улан-Удэ насчитывается более 550 электросамокатов. Зачастую ими пользуются подростки, не знающие правил дорожного движения, которым ещё трудно сориентироваться на дороге.
- В соответствии с действующим законодательством для управления электросамокатом специальное разрешение не требуются, это так называемое средство индивидуальной мобильности. То есть если электросамокат наедет на пешехода, то этот случай будут рассматривать в рамках гражданско-правовых отношений, а вот если авария будет с автомобилем, то это уже будет рассматриваться как ДТП с участием пешехода. Если в прошлом году в Бурятии не было ни одного случая ДТП с электросамокатами, то в этом году за трое суток – два ДТП с пострадавшими, - отметил заместитель начальника управления ГИБДД по Бурятии Вадим Ходоев.
- Если на законодательном уровне сложно с этим что-то сделать, необходимо усилить профилактическую работу с родителями и детьми, - отметил замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Белоколодов.
Кроме того, на заседании отметили, что в сначала 2022 года на дорогах республики произошло более 200 ДТП, при этом по сравнению с тем же периодом прошлого года отмечается существенный рост погибших. В основном аварии произошли по вине пьяных водителей, превышения скорости и из-за выезда на встречную полосу. В связи с этим было решено также усилить профилактическую работу и рассмотреть вопрос о размещении передвижных комплексов фото-видеофиксации правонарушений в «проблемных» районах республики: Кабанском, Иволгинском, Тарбагатайском и Прибайкальском.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее озабоченность по поводу электросамокатов высказали и депутаты Улан-Удэнского горсовета. Они предложили установить правила и регулировать проезд, например, в парках, разрешать кататься только по большому кругу.
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за ДТП с электросамокатами
Происшествия, Фото:
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