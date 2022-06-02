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В Улан-Удэ предложили урегулировать передвижение электросамокатов

В Улан-Удэ предложили урегулировать передвижение электросамокатов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Пойдут ли власти Улан-Удэ на установление лимита скорости, пока неизвестно

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ зарегистрировали первые случаи ДТП с участием электросамокатов. Одно из последних ДТП произошло 30 мая. 17-летний подросток, катавшийся на электросамокате, столкнулся с автомобилем «Хонда». Сотрудники ГИБДД и минтранса Бурятии бьют тревогу из-за опасной тенденции.

В связи с этим депутаты горсовета предложили администрации Улан-Удэ выработать совместное решение, которое позволит урегулировать передвижение самокатов. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

- Подробно изучив практику других городов, Улан-Удэнский горсовет предложил администрации города проработать вопрос по регулированию передвижения электросамокатов. Мы, конечно, поддерживаем развитие экологического транспорта, это современно, но безопасность тоже важно учитывать, - заявили заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов.

Ранее, в середине мая, депутаты горсовета уже поднимали вопрос о необходимости введения правил по новому прокатному транспорту. Тогда они поясняли, что улан-удэнцы жалуются на гонщиков, которые опасно объезжают на высокой скорости пешеходов.

Как именно возможно урегулировать эту сферу, пока непонятно. Тем более что в российских правилах дорожного движения электросамокаты не прописаны. Фактически человек на электросамокате юридически приравнивается к пешеходу. Так что они не могут ездить на проезжей части, но и на тротуарах (особенно таких узких, как в Улан-Удэ) в итоге создают немало проблем.

Самая глобальная мера действует сейчас в Санкт-Петербурге. Там для самокатов установлен лимит скорости в 20 км/ч, а на Невском проспекте и ряде других улиц с большим потоком пешеходов, рядом с основными достопримечательностями – 15 км/ч. Официально запрещено размещение самокатов в парках.

Какие меры намерены предпринять в Улан-Удэ, пока неизвестно.

Кстати, сегодня в столице Бурятии насчитывается более 550 электросамокатов. Зачастую ими пользуются подростки, не знающие правил дорожного движения, которым ещё трудно сориентироваться на дороге.



электросамокаты

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