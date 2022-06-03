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В Улан-Удэ отметят день рождения Пушкина

В Улан-Удэ отметят день рождения Пушкина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В сквере его имени прозвучат стихи поэта

6 июня в Улан-Удэ, в сквере имени А.С. Пушкина состоится литературно-музыкальная гостиная «Читайте Пушкина, друзья!».

В программе прозвучат романсы на стихи поэта, прочтение «Сказки о царе Салтане» (0+) на новый лад и предсказания от Наины. Также будет организованы мастер-класс «Душевно преданный Вам…», фотозона «Пушкинский антураж», флешмоб «223», разрисовка Пушкинского цилиндра и многое другое, сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.

Напомним, что 6 июня отмечается день рождения Александра Сергеевича Пушкина, а также День русского языка. В этот день во всём мире вспоминают великого русского поэта.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ Пушкин поэт стихи

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