Лишь 5% автомобилистов республики ничего не раздражает за рулём
Автомобильный сайт Дром выяснил, что раздражает автолюбителей в поведении других водителей на дорогах. Оказалось, что больше всего автолюбителей Бурятии нервирует намеренный объезд пробки по свободной полосе и потом «вклинивание» — так ответили 57% опрошенных.
В топ раздражающих привычек также вошли излишняя медлительность и невключение поворотников — эти варианты ответов набрали 52% и 51% соответственно. Каждый третий (33%) раздражается из-за неправильной парковки. Езда на две полосы злит 29% автолюбителей, а 27% бесит незнание правил проезда перекрёстков другими водителями.
Кроме того, 22% автолюбителей Бурятии пожаловались на попытки соседей по потоку успеть самому и не пропустить остальных. Также раздражает езда по обочине (21%), использование телефона за рулём (20%) и «игра в шашки» (17%), Спокойнее автолюбители республики относятся к водителям, которые сигналят без необходимости (10%).
А количество тех, кто не раздражается за рулём ни на что, составляет всего 5%.
Стало известно, что больше всего раздражает автолюбителей Бурятии
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