Уровень коллективного иммунитета в округе превысил 80%
Заболеваемость COVID-19 в Агинском Бурятском округе и Забайкалье снижается. С 1 марта сняты ограничения, введённые постановлением губернатора Забайкальского края о приостановлении массовых, развлекательных, культурно-спортивных мероприятий на территории Агинского Бурятского округа.
Решение об отмене ограничительных мер связано с тем, что уровень коллективного иммунитета в крае достиг 71%, в Агинском округе - 82%, а также в связи с относительно лёгким течением болезни.
В случае более сложного сценария развития эпидемиологической ситуации возможен возврат к ограничениям.
Напомним, что с 26 февраля отменены QR-коды для посещения общественных мест и объектов торговли. Отменены ограничения в части предъявления посетителями и наличия у сотрудников документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Это касается открытых и закрытых спортсооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, музеев, кинотеатров, концертных организаций, культурно-досуговых организаций, предприятий общественного питания, торговых объектов реализующих непродовольственную группу товаров, объектов допобразования, программ дошкольного образования, объектов образовательных программ начального общего, основного образования.
Остальные ограничения ещё действуют. К ним относятся масочный режим, соблюдение социальной дистанции, согласование с надзорными ведомствами и органами местного самоуправления проведение культурно-спортивных мероприятий.
Образовательные организации, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные образовательные программы, осуществляют реализацию образовательным программ при условии заполняемости помещений в количестве до 50% от единой пропускной способности или с применением дистанционных образовательных технологий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе разрешили массовые мероприятия
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