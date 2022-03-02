В Агинском округе разрешили массовые мероприятия

Уровень коллективного иммунитета в округе превысил 80%



Заболеваемость COVID-19 в Агинском Бурятском округе и Забайкалье снижается. С 1 марта сняты ограничения, введённые постановлением губернатора Забайкальского края о приостановлении массовых, развлекательных, культурно-спортивных мероприятий на территории Агинского Бурятского округа.



Решение об отмене ограничительных мер связано с тем, что уровень коллективного иммунитета в крае достиг 71%, в Агинском округе - 82%, а также в связи с относительно лёгким течением болезни.



В случае более сложного сценария развития эпидемиологической ситуации возможен возврат к ограничениям.



Напомним, что с 26 февраля отменены QR-коды для посещения общественных мест и объектов торговли. Отменены ограничения в части предъявления посетителями и наличия у сотрудников документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Это касается открытых и закрытых спортсооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, музеев, кинотеатров, концертных организаций, культурно-досуговых организаций, предприятий общественного питания, торговых объектов реализующих непродовольственную группу товаров, объектов допобразования, программ дошкольного образования, объектов образовательных программ начального общего, основного образования.



Остальные ограничения ещё действуют. К ним относятся масочный режим, соблюдение социальной дистанции, согласование с надзорными ведомствами и органами местного самоуправления проведение культурно-спортивных мероприятий.



Образовательные организации, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные образовательные программы, осуществляют реализацию образовательным программ при условии заполняемости помещений в количестве до 50% от единой пропускной способности или с применением дистанционных образовательных технологий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

