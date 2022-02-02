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В Улан-Удэ открылась выставка «Сагаан hapын мэндэ!»

В Улан-Удэ открылась выставка «Сагаан hapын мэндэ!»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Экспозиция покажет культурное разнообразие декоративно-прикладного искусства Бурятии

1 февраля, в канун Нового года по лунному календарю, в Улан-Удэ начала работать выставка современного декоративно-прикладного искусства Бурятии «Сагаан hapын мэндэ!». Выставка открылась в залах художественного музея имени Ц.С. Сампилова.

- Современные бурятские мастера переосмысляют древние традиции обработки металла, дерева, конского волоса, войлока, создавая произведения, отвечающие нашему времени. Часто эксперименты с новыми формами, объёмно-пространственными решениями совершаются в прикладной сфере, дизайне, раньше, чем в других видах искусства. Яркой особенностью современного бурятского искусства является тесное переплетение традиций и инноваций в создании образов, воплощающих живое наследие, дух предков. Мифологические образы буддизма, культа тэнгриев, мотивы древних орнаментов представлены в самых разнообразных материалах: войлоке, дереве, серебре, керамике и других. Самым основным в следовании традициям является благопожелательный смысл всего декора, добрый настрой, который передают все предметы выставки. «Сагаан hapын мэндэ!» – приветствуют всех мастера Бурятии, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

На выставке будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства: панно, выполненные в различных техниках, ювелирные украшения, скульптуры, гобелены из конского волоса, керамика, куклы ручной работы, а также предметы из дерева, передающие культурное разнообразие декоративно-прикладного искусства Бурятии.

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Улан-Удэ выставка Сагаалган народно-прикладное творчество

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