С февраля на Байкале стартует восемь событий

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

От фестиваля архитекторов – до гонки на длинные дистанции



На острове Ольхон состоится конкурс ледовых скульптур «Olkhon Ice Fest» (0+) с 13 по 19 февраля. В нём принимают участие мастера из разных городов России и стран мира. Ледовый городок будет открыт до 10 марта. Байкальский центр ездового спорта и Федерация ездового спорта приглашают принять участие в непрерывной гонке на длинные дистанции «Baikal Race — 2022» (0+).



- Он стартует 5 марта и финиширует 10-го, будут открыты дисциплины и дистанции: скиджоринг на 150 км, гонки на упряжках на 150 км и на 400, - сообщают организаторы.



Третьим событием на Байкале станет всероссийский фестиваль «АрхБухта. Oblivion», к его участию приглашаются архитекторы старше 18 лет. Фестиваль будет проведён в марте на территории площадки БЦБК в городе Байкальск. XVI Всероссийский архитектурный фестиваль – это фестиваль по созданию малых архитектурных форм и арт-объектов, который ежегодно проводится в окрестностях озера Байкал и собирает творческое сообщество со всей страны.



К участию в фестивале приглашаются команды молодых архитекторов, дизайнеров, творческих сообществ, готовых проектировать и собственными руками воплощать свои идеи в жизнь.



С 26 февраля по 10 марта в поселке Листвянка пройдет ежегодный Фестиваль ледовой скульптуры «Живи на Байкале» (0+). Уникальный турнир по ледовому гольфу состоится на озере Байкал также в Листвянке с 5 по 6 марта.



В десятый раз будет организован Байкальская экстремальная гонка «Ледовый шторм» (0+), а в начале марта пройдёт ещё одна гонка на этот раз на квадроциклах. И восьмым событием на льду озера станет международный марафон на коньках.

