В районах республики температура местами опускалась до -34 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по южной половине до умеренного. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по северу до -44, по Прибайкалью -11,-16, днём -12,-17, местами -3,-8, по северной половине -22,-27.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью -20,-22, днём -12,-14.
Умеренные морозы сохранятся в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Улан-Удэ состоится пятый «Байкал Art - Спектр»
Претендентки должны иметь рост выше 160 см и возраст от 17 до 27 лет
В регионе утверждён план мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным датам России
Школьников научат работе с виртуальной и дополненной реальностью
В КНР снова можно ввозить древесину, уголь и сталь
В церемонии примут участие восемь пар молодожёнов
Итоги конкурса подведут 21 февраля
Комплексную застройку 7-го микрорайона на КСК планируют начать в 2022 году
Запрет будет действовать до 1 апреля
Арина и Максим родились в Мухоршибирском районе республики
На эти средства построят гидротехнические сооружения на реках Кия, Алеур и Хилок
Также в секторе 7.1 допускается строительство или реконструкция социальных объектов
Инцидент произошёл в центре города
Жильё до конца года получат ещё 542 дольщика
Пятое окно продаж продлится до 12 апреля