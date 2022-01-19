Умеренные морозы сохранятся в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В районах республики температура местами опускалась до -34 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по южной половине до умеренного. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по северу до -44, по Прибайкалью -11,-16, днём -12,-17, местами -3,-8, по северной половине -22,-27.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью -20,-22, днём -12,-14.

