В Усть-Ордынском округе впервые проведут фестиваль любительских театров

Мероприятие посвящено юбилею драматурга Александра Вампилова



В Иркутской области впервые состоится фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде». Он посвящён 85-летию известного драматурга Александра Вампилова, который родился в посёлке Кутулик Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа.



Фестиваль проведут Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова и администрация Аларского района, при поддержке регионального министерства культуры и архивов. Принять участие в нём приглашают коллективы из Иркутской области, в репертуаре которых есть спектакли по произведениям драматурга.



– Драматический театр уже больше 20 лет проводит международный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова для профессиональных театров. Традиционно в сентябре в Иркутск нам приезжают лучшие труппы России и мира. В год юбилея известного иркутского драматурга нам хотелось бы встретиться с любительскими коллективами, объединить их на родной земле Александра Вампилова, – пояснил директор Иркутского драматического театра Анатолий Стрельцов.



Фестиваль пройдёт в августе на родине автора – в посёлке Кутулик Аларского района. Приём заявок уже начался. В его программе предусмотрены показы спектаклей, мастер-классы для участников с профессиональными режиссёрами и актёрами, встречи с деятелями культуры и искусства, а также театрализованные прогулки по Кутулику.



– Положение о фестивале любительских театров «Солнце в аистовом гнезде» размещено на сайте Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова, – сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

