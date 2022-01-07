 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Бурятии сегодня осадков не ожидается

В Бурятии сегодня осадков не ожидается
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Днём будет тепло

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 7 января, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с.

Температура днём -14,-19, местами -6,-11, по северо-востоку -22,-27.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Днём -14,-16.
прогноз погоды

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