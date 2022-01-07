В Бурятии сегодня осадков не ожидается

Днём будет тепло



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 7 января, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с.



Температура днём -14,-19, местами -6,-11, по северо-востоку -22,-27.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Днём -14,-16.

