Агинская шахматистка стала победительницей первенства Европы

Соревнования проводились среди девочек до 14 лет



Уроженка Агинского Бурятского округа Яна Ж. стала победительницей XX первенства Европы по быстрым шахматам среди девочек до 14 лет. Соревнования проходят в городе Нови-Сад (Сербия) с 26 по 31 декабря.



- Лидируя весь турнир, одержав семь побед и сделав две ничьи в заключительных турах, Яна завоевала этот престижный трофей. Совсем немного до пьедестала не хватило ещё одному представителю Забайкалья Дмитрию П., занявшему четвертое место среди мальчиков до 10 лет, что несомненно является хорошим результатом, - сообщили тренеры.



Они отметили, что впереди ещё три дисциплины, в двух из которых (блиц и командный рапид), Яна примет участие.



С ноября спортсменка представляет Забайкальский край и Новосибирскую область. Тренерами выступают Тимур Иванов и Павел Малетин. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

