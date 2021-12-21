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В Улан-Удэ открылись выставки трёх молодых бурятских художников

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия сразу трёх выставок в центре «Залуу»

17 декабря в Центре развития культуры и современного искусства Бурятии «Залуу» открылись сразу три персональные выставки молодых бурятских художников. Артём Ульянов представил выставку «Инобытие», Алёна Расова – «Достанем зАмок с чердака», а Кристина Захарова – «Калейдоскоп».

Кураторскую работу по организации выставок провела член Союза художников России, преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства Восточно-Сибирского института культуры Анна Никитина.

- Первая персональная выставка случается в жизни каждого серьёзного художника. Это как «подтверждение серьезностей намерения» автора жить и развиваться в этой непростой, но увлекательной профессии. И молодые таланты доказали своё стремление и способность создавать свой мир и увлекать туда зрителя! Все три выставки получились уникальными, совершенно разными, свежими и искренними, какой и должна быть молодость, - говорят организаторы.

Артём Ульянов:
«Не помню момента, в котором я пришёл к рисованию, будто и нет начала как такового».

Артём Ульянов закончил Гусиноозёрскую детскую школу искусств, где его обучал художник-сюрреалист Станислав Самбуев. Затем поступил в Восточно-сибирский государственный институт культуры на кафедру дизайна. Получив базовые навыки, Артём занялся более подробным изучением рисунка и живописи в декорационном цехе Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Набираясь практического опыта под руководством главного художника театра Алексея Амбаева, он активно участвует в различных художественных выставках — как городских, так и межрегиональных. На холстах, написанных в жанре фантастического реализма, Артём создаёт собственную вселенную абсурда, помещая инопланетные образы в знакомые нам бурятские степные пейзажи. Ироничное настроение картин и загадочные образы создают атмосферу, заставляющую задуматься о нас с вами.

Кристина Захарова:
«Что меня вдохновляет? Это обычные вещи, увиденные в новом свете. Я стремлюсь запечатлеть и выразить свою интерпретацию предметов, ассоциаций, мыслей».

Кристина Захарова родилась в 1998 году в Забайкальском крае. С самого детства увлекалась рисованием, в 11 лет поступила в детскую художественную школу. В 2014 году после 9 класса поступила в «Республиканский многоуровневый колледж» на специальность «Графический дизайнер». В 2018 году поступила в Восточной-Сибирский государственный институт культуры на бакалавриат «Педагог декоративно прикладного искусства и народного творчества». В настоящее время продолжает учебу в институте на четвертом курсе.

Алёна Расова:
«Вы когда-нибудь находили в своей старой комнате или в чулане вещь, которой когда-то дорожили? Вещь, взяв которую в руки, вы переноситесь очень далеко, в место, коего сейчас нет, а, быть может, и никогда не было? Или, возможно, оно существовало лишь в вашей собственной голове? Моя выставка представляет собой проекцию именно такого места. Здесь вы сможете посмотреть на забытые и пыльные «воздушные замки», снятые с моего чердака, а также познакомиться с его обитателями: от больших до самых крохотных».

Посетить выставки можно до 31 января 2022 года по адресу: ул. Коммунистическая, 19.


Возрастное ограничение 6+



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