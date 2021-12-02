В соседней стране есть памятник, музей, и его именем назван район Улан-Батора
Полководческий путь маршала Георгия Жукова начинался с Халхин-Гола, 5 июня 1939 года Георгий Жуков был назначен командующим 1-й армейской группой советских войск в Монголии.
Вчера, отмечалось 125-летие со дня его рождения. Георгий Жуков - советский полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», шести орденов Ленина и множества других советских и иностранных орденов и медалей.
- В Монголии Георгий Константинович Жуков - самый уважаемый герой, здесь ему воздвигнут памятник, в его честь открыт музей, назван целый район столицы. Кстати и я живу здесь, в районе Жукова, - сообщает в соцсети советник посольства России в Монголии Амгалан Базархандаев.
По сообщению «Российской газеты», 1 декабря в Екатеринбурге увековечили в бронзе момент прибытия маршала Георгия Жукова в Свердловск, чтобы взять на себя командование войсками Уральского военного округа.
Как ранее сообщал «Байкал Daily», памятник Жукову расположен в новом сомонном центре «Халхин-Гол» Монголии. Монтаж четырёхметровой бронзовой скульптуры маршала Георгия Жукова был завершён в августе прошлого года иркутскими специалистами.
В Монголии чтят память полководца Георгия Жукова
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На дерево кошку загнали собаки
Отец «забыл» про алименты
Вневедомственная охрана отмечает 69-ю годовщину
Водителей призывают к осторожности
В соседней стране есть памятник, музей, и его именем назван район Улан-Батора
Глава буддистов России встретился с Берндом Финке
Коммунальные службы устраняют последствия вчерашнего снегопада
Пешеходы вынуждены идти прямо по проезжей части
Пересадочный тариф опробовали на жителях сотых кварталов
Заболеваемость «топчется» практически на одном месте
Мужчина заставил десятилетнюю дочь оттащить тело убитой матери
Юридическое лицо оштрафовали
После прокурорского вмешательства дефекты устранили
Её участниками могут стать дети в возрасте от 5 до 18 лет
Мероприятие пройдёт по трём направлениям