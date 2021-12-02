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В Монголии чтят память полководца Георгия Жукова

В Монголии чтят память полководца Георгия Жукова
Общество, 
В соседней стране есть памятник, музей, и его именем назван район Улан-Батора

Полководческий путь маршала Георгия Жукова начинался с Халхин-Гола, 5 июня 1939 года Георгий Жуков был назначен командующим 1-й армейской группой советских войск в Монголии.

Вчера, отмечалось 125-летие со дня его рождения. Георгий Жуков - советский полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», шести орденов Ленина и множества других советских и иностранных орденов и медалей.

- В Монголии Георгий Константинович Жуков - самый уважаемый герой, здесь ему воздвигнут памятник, в его честь открыт музей, назван целый район столицы. Кстати и я живу здесь, в районе Жукова, - сообщает в соцсети советник посольства России в Монголии Амгалан Базархандаев.

По сообщению «Российской газеты», 1 декабря в Екатеринбурге увековечили в бронзе момент прибытия маршала Георгия Жукова в Свердловск, чтобы взять на себя командование войсками Уральского военного округа.

Как ранее сообщал «Байкал Daily», памятник Жукову расположен в новом сомонном центре «Халхин-Гол» Монголии. Монтаж четырёхметровой бронзовой скульптуры маршала Георгия Жукова был завершён в августе прошлого года иркутскими специалистами.


Монголия

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