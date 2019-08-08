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Иркутяне установили в Монголии памятник маршалу Жукову

Иркутяне установили в Монголии памятник маршалу Жукову
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Он расположен в новом сомонном центре Халхин-Гол

Монтаж четырёхметровой бронзовой скульптуры маршала Георгия Жукова завершили в Монголии иркутские специалисты. Памятник размещён в строящемся новом сомонном центре Халхин-Гол, который включает в себя объекты администрации, школы, детского сада, дома культуры, госпиталя.

Договоренность об установке памятника была достигнута во время встречи президента Монголии Х. Баттулга и губернатора Иркутской области Сергея Левченко в июне прошлого года в рамках серии мероприятий «Российско-Монгольская инициатива». По поручению главы региона был заключен договор с действительным членом Российской академии художеств, скульптором-монументалистом Александром Мироновым. Он вылепил и отлил из бронзы авторский повтор памятника маршалу Г.К. Жукову, который установлен в микрорайоне Солнечный в Иркутске.

Представительство агентства инвестиционного развития Иркутской области в Монголии совместно с администрацией президента Монголии организовали процесс передачи и оформления монумента. Транспортировку до самой восточной точки Монголии и установку памятника на месте координировал руководитель представительства Антон Просекин. По его словам, президент Монголии лично проинспектировал ход строительства нового центра и поздравил с успешной установкой памятника.

Строительство нового сомонного центра Халхин-Гол планируется закончить к 3 сентября, когда на празднование 80-летия победы советско-монгольских войск в битве на реке Халхин-Гол в Монголию приедет президент РФ Владимир Путин. Президент России примет участие в приёмке и открытии нового сомонного центра, строительство которого было поддержано президентами двух стран во время встреч на Восточном экономическом форуме в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область Монголия памятник Халхин-Гол международное сотрудничество
 
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