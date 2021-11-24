Соревнования пройдут в Челябинске
Национальный чемпионат по боксу среди женщин стартует 26 ноября в Челябинске. Организаторы обещают, что на турнир приедут около 250 участниц со всей России, сообщает центр спортивной подготовки Бурятии.
От Бурятии на соревнования отправятся девять спортсменок. В состав сборной вошли Евгения Хмелева (до 48 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг) Дарья Пантелеева (до 57 кг), Наталья Коростылева (до 57 кг), Анастасия Павлова (до 57 кг), Дарима Сандакова (до 70 кг), Елена Гапешина (до 75 кг), Дулма Лумбунова (свыше 81 кг) и Кристина Ткачёва (свыше 81 кг).
Предварительные поединки чемпионата России пройдут 26 и 27 ноября, полуфинальные бои – 2 декабря, финальные поединки – 3 декабря.
Как сообщал «Байкал-Daily», женский чемпионат России по боксу-2020, проходивший в Ульяновске, оказался удачным для бурятских спортсменок. Золотую медаль завоевала Дулма Лумбунова. Чемпионка Европы Дарима Сандакова заняла второе место. Бронзовые награды у Елены Гапешиной и Юлии Арефьевой.
Людмила Воронцова отобралась на летние Олимпийские игры в Токио, где, к сожалению, осталась без медали. Спортсменка пообещала не сдаваться и «сделать всё, чтобы привезти золото».
К слову, мужской чемпионат России по боксу-2021 состоялся в сентябре. Спортсмены из Бурятии завоевали две бронзовые медали, отличились Баир Батлаев и Альберт Гатауллин.
Девять спортсменок из Бурятии поедут на чемпионат России по боксу
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