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Глава Бурятии поздравил чемпионку по боксу с победой

Глава Бурятии поздравил чемпионку по боксу с победой
Общество, 
Дулма Лумбунова завоевала золотую медаль соревнований

В субботу, 31 октября, в Ульяновске завершился женский чемпионат России по боксу среди женщин. Бурятская спортсменка Дулма Лумбунова (свыше 81 кг) стала чемпионкой России по боксу среди женщин. Дулма Лумбунова единогласным решением судей победила Александру Дмитриеву. Также спортсменке вручили сертификат на 250 тысяч рублей.


С победой Дулму Лумбунову поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов, написав об этом на своей странице в соцсети.

- Урааа!!! Встречайте! Чемпионка России по женскому боксу Дулма Лумбунова!!! Ура!!! – написал Алексей Цыденов, не пожалев в качестве эмоций смайликов.


Чемпионка Европы-2019 Дарима Сандакова завоевала серебряную медаль соревнований. Её соперница Саадат Далгатова единогласным решением судей победила бурятскую спортсмену. Девушки соревновались в весовой категории до 69 кг.

Как сообщал «Байкал-Daily», на этот чемпионат России отправились пять спортсменок из Бурятии. Две бронзовые медали получили Елена Гапешина и Юлия Арефьева, уступившие в полуфинальных боях. Молодая спортсменка Наталья Коростелева (до 54 кг) уступила в первый день.




бокс спорт
 
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