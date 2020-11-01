Глава Бурятии поздравил чемпионку по боксу с победой

В субботу, 31 октября, в Ульяновске завершился женский чемпионат России по боксу среди женщин. Бурятская спортсменка Дулма Лумбунова (свыше 81 кг) стала чемпионкой России по боксу среди женщин. Дулма Лумбунова единогласным решением судей победила Александру Дмитриеву. Также спортсменке вручили сертификат на 250 тысяч рублей.











- Урааа!!! Встречайте! Чемпионка России по женскому боксу Дулма Лумбунова!!! Ура!!! – написал Алексей Цыденов, не пожалев в качестве эмоций смайликов.



