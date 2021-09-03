На фоне прошлогоднего провального чемпионата нынешний результат бурятских боксёров весьма неплохой
Бурятские боксёры завоевали две бронзовые медали на чемпионате России, который проходит в городе Кемерово.
Баир Батлаев взял бронзу в весовой категории до 51 кг. В полуфинале он уступил капитану команды Якутии, заслуженному мастеру спорта, серебряному призёру чемпионата мира-2015 Василию Егорову.
«Егоров и Батлаев ранее не раз пересекались на квадрате ринга. В последний раз их встреча прошла на ринге ЧР-2020 в Оренбурге на стадии 1/4 финала. Тогда якутский боксер одержал уверенную победу», - отмечает издание «Спорт Якутии».
Также бронзовым призёром стал спортсмен из Бурятии Альберт Гатауллин. Он выступает в весовой категории до 54 кг.
Альберт уже обеспечил себе медаль, одержав победу в ¼ над спортсменом из Крыма. К сожалению, побороться за медаль более высокого достоинства не получилось.
Нынешний результат бурятских боксёров успешный по меркам неудачного прошлогоднего чемпионата. В 2020 году на мужском чемпионате России, который проходил в Оренбурге, бурятские спортсмены остались без медалей.
В 2019 году чемпионат России по боксу проходил в Самаре. Тогда единственным призёром из Бурятии стал Георгий Кушиташвили. Он завоевал серебряную медаль, уступив в финале Имаму Хатаеву из Чечни.
На нынешний чемпионат страны Георгий поначалу был заявлен, но в итоге его не допустили до турнира. Всё из-за приговора суда спортсмену и «бана» от федерации бокса России, который действует до 10 сентября 2022 года включительно.
Боксёры Бурятии на чемпионате России завоевали две медали
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