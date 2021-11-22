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В Улан-Удэ библиотека выпустила уникальную серию читательских билетов

В Улан-Удэ библиотека выпустила уникальную серию читательских билетов
Общество, 
Республиканская детско-юношеская библиотека объявила акцию «Памятный читательский билет»

В 2021 году отмечается 100-летие со дня рождения бурятского прозаика и драматурга Даширабдана Батожабая, именем которого назван Центр чтения республиканской детско-юношеской библиотеки. К юбилею писателя библиотека выпустила лимитированную серию читательских билетов с портретом писателя и героями романа «Похищенное счастье».

Уникальную карту могут получить читатели, записавшиеся в библиотеку с 22 по 30 ноября в Центре чтения им. Д. Батожабая, по адресу ул. Ключевская, 23а.

Иллюстрации созданы художницей Даримой Кантаковой.

Дарима Кантакова – художница, выпускница детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева и Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. В 2021 году Дарима вошла в шорт-лист Международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы МОРС (Москва).


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