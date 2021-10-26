После убийства обвиняемый явился в суд, сдался полицейским
Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве.
По версии следствия, вечером 3 марта двое мужчин вышли из здания городского суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. На территории парковки между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина (ответчик по гражданскому делу) взял в своём автомобиле нож, после чего нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте преступления.
После убийства обвиняемый явился в суд, сдался сотрудникам правоохранительных органов и выдал орудие преступления - нож.
- Обвиняемому по ходатайству следствия судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
В настоящее время следствие окончено. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Житель Братска убил мужчину на парковке
Общество, Фото:
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