Видео с проезжей части появилось в соцсетях
В Иркутской области сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности участницу дорожного инцидента.
В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили факт нарушения правил дорожного движения на улице Сурнова.
На опубликованном видео водитель автомобиля «Тойота Королла» грубо нарушала правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации и препятствуя проезду других транспортных средств.
В отношении 27–летней иркутянки инспекторами ГИБДД составлено семь административных протоколов. В том числе четыре из них за неуплату административных штрафов в установленный срок, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
На иркутянку составили семь протоколов после дорожного инцидента
Общество, Фото:
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