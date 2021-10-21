На иркутянку составили семь протоколов после дорожного инцидента

Видео с проезжей части появилось в соцсетях



В Иркутской области сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности участницу дорожного инцидента.



В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили факт нарушения правил дорожного движения на улице Сурнова.



На опубликованном видео водитель автомобиля «Тойота Королла» грубо нарушала правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации и препятствуя проезду других транспортных средств.



В отношении 27–летней иркутянки инспекторами ГИБДД составлено семь административных протоколов. В том числе четыре из них за неуплату административных штрафов в установленный срок, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

