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На иркутянку составили семь протоколов после дорожного инцидента

На иркутянку составили семь протоколов после дорожного инцидента
Общество,  Фото:скриншот
Видео с проезжей части появилось в соцсетях

В Иркутской области сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности участницу дорожного инцидента.

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили факт нарушения правил дорожного движения на улице Сурнова.

На опубликованном видео водитель автомобиля «Тойота Королла» грубо нарушала правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации и препятствуя проезду других транспортных средств.

В отношении 27–летней иркутянки инспекторами ГИБДД составлено семь административных протоколов. В том числе четыре из них за неуплату административных штрафов в установленный срок, сообщили в УГИБДД по Иркутской области. 
Иркутск

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