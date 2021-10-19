Начата доследственная проверка
18 октября в средствах массовой информации Забайкалья появились данные о том, что в квартире 71-летней женщины, проживающей в городе Краснокаменске, отсутствуют отопление. По данному факту следственными органами СКР по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.
По данным СМИ, в квартире женщины-инвалида, которая с трудом передвигается по дому, централизованного отопления нет с начала отопительного сезона.
- Следователи выяснят, насколько информация СМИ соответствует действительности. Будет установлена и опрошена женщина, о которой идёт речь в публикации. Также следователя опросят должностных лиц местной администрации, отвечающих за вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Будут тщательно изучены документы, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Забайкальские СМИ сообщили об отсутствии отопления в квартире инвалида
Общество, Фото:
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