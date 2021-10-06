По Улан-Удэ проедет трамвайная экскурсия

Она позволит по-новому взглянуть на привычный маршрут



В столице Бурятии 12 и 20 октября состоятся необычные экскурсии – трамвайные. Они пройдут по маршруту №4 с остановки «Конечная ЛВРЗ» до остановки «Мелькомбинат».



- В ходе экскурсии вы узнаете когда появился трамвай в городе, на каких трамваях ездили наши бабушки и дедушки, каким транспортом пользовались до появления трамвая. Экскурсия также позволит вам взглянуть по-другому на привычные для нас маршруты и виды из окна трамвая, которые мы наблюдаем каждый день по пути на работу, учёбу или другим важным делам, - сообщает пресс-служба музея истории города Улан-Удэ.



Начало экскурсии в 11:00.



Возрастное ограничение 6+

