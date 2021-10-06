Она позволит по-новому взглянуть на привычный маршрут
В столице Бурятии 12 и 20 октября состоятся необычные экскурсии – трамвайные. Они пройдут по маршруту №4 с остановки «Конечная ЛВРЗ» до остановки «Мелькомбинат».
- В ходе экскурсии вы узнаете когда появился трамвай в городе, на каких трамваях ездили наши бабушки и дедушки, каким транспортом пользовались до появления трамвая. Экскурсия также позволит вам взглянуть по-другому на привычные для нас маршруты и виды из окна трамвая, которые мы наблюдаем каждый день по пути на работу, учёбу или другим важным делам, - сообщает пресс-служба музея истории города Улан-Удэ.
Начало экскурсии в 11:00.
Возрастное ограничение 6+
По Улан-Удэ проедет трамвайная экскурсия
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