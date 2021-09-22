Республику представят Андрей Рассадин, Сергей Каргин и Дмитрий Коломин
Чемпионат и первенство мира по гиревому спорту пройдут с 21 по 25 октября в столице Венгрии Будапеште. В состав сборной России войдут три спортсмена из Бурятии.
Республику на соревнованиях представит мастер спорта России Дмитрий Коломин. Он выступит в весовой категории 68 кг в дисциплине «Двоеборье».
Также в состав сборной вошёл мастер спорта России международного класса Андрей Рассадин. Он поборется за медали в двоеборье в весовой категории 78 кг.
Третьим спортсменов от Бурятии стал мастер спорта России международного класса Сергей Каргин. Он посоревнуется в длинном цикле в весовой категории 78 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, ссылаясь на региональное отделение всероссийской федерации гиревого спорта.
Напомним, что недавно спортсмены успешно выступили в Алуште, став вторыми в командном зачёте.
Гиревики Бурятии выступят на чемпионате мира
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