Спортсмены успешно выступили в Алуште, став вторыми в командном зачёте
Общекомандное второе место завоевала сборная команда Бурятии на кубке России по гиревому спорту. Соревнования проходили с 17 по 19 сентября в крымском городе Алушта. Более 200 спортсменов из 30 регионов страны состязались в двух группах и пяти дисциплинах: толчок по длинному циклу, рывок, двоеборье, эстафета и жонглирование.
Помимо общекомандного «серебра», гиревики Бурятии выиграли индивидуальные награды. В Сергей Каргин стал победителем в дисциплине «Длинный цикл». Он зафиксировал гири весом по 32 кг 76 раз. Ещё одну золотую медаль завоевал Андрей Рассадин, побив свой же рекорд России в упражнении рывок. С результатом толчок 131 и рывок 207 (рекорд России) спортсмен набрал в сумме двоеборья 234,5 очка.
Бронзовые награды у Василия Недорезова (толчок – 83, рывок – 90, сумма двоеборья - 128 очков) и Дмитрия Коломина (толчок – 107, рывок – 149, сумма двоеборья – 181,5 очка). Об этом сообщает региональное отделение всероссийской федерации гиревого спорта.
Гиревики Бурятии взяли два «золота» кубка России
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