Михаилу Асташову и Баиру Шигаеву присвоены звания «Заслуженный мастер спорта России»
31 августа приказом министерства спорта Российской Федерации спортсменам Бурятии: Баиру Шигаеву и Михаилу Асташову – присвоены почётные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России».
Михаил Асташов является чемпионом России по шоссейным велогонкам и велогонкам на треке, победителем кубка мира, призёром чемпионата мира и двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Баир Шигаев – неоднократный победитель и призёр чемпионатов России, Европы, мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На Паралимпийских играх в Токио спортсмен стал бронзовым призёром в командном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Паралимпийцы Бурятии стали «заслуженными»
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