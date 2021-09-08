 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 сентября

07 сентября

Популярное

Паралимпийцы Бурятии стали «заслуженными»

Паралимпийцы Бурятии стали «заслуженными»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Михаилу Асташову и Баиру Шигаеву присвоены звания «Заслуженный мастер спорта России»

31 августа приказом министерства спорта Российской Федерации спортсменам Бурятии: Баиру Шигаеву и Михаилу Асташову – присвоены почётные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России».

Михаил Асташов является чемпионом России по шоссейным велогонкам и велогонкам на треке, победителем кубка мира, призёром чемпионата мира и двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Баир Шигаев – неоднократный победитель и призёр чемпионатов России, Европы, мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На Паралимпийских играх в Токио спортсмен стал бронзовым призёром в командном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Бурятия спорт Паралимпийские игры заслуженный мастер спорта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии Хамбо-ламе Этигэлову поднесут мандалу
В Бурятии Хамбо-ламе Этигэлову поднесут мандалу
Общество, 08.09.2021
Молебен проведут в местности Улзы Добо
В Забайкалье назвали причину появления опасной инфекции у КРС
В Забайкалье назвали причину появления опасной инфекции у КРС
Общество, 08.09.2021
Узелковый дерматит появился в регионе из-за нелегального перемещения скота
В Иркутске покажут работы ювелиров и камнерезов Бурятии
В Иркутске покажут работы ювелиров и камнерезов Бурятии
Общество, 08.09.2021
Выставка «Турмалиновая радуга Малхана» откроется в усадьбе В.П. Сукачева
Иркутяне стали призёрами Олимпиады интеллектуального спорта
Иркутяне стали призёрами Олимпиады интеллектуального спорта
Общество, 08.09.2021
Они выиграли серебряные награды в онлайн-соревнованиях по шашкам
На реке Чита проходит пик уровня воды
На реке Чита проходит пик уровня воды
Общество, 08.09.2021
После подъёма на 15-20 см начнётся спад
Паралимпийцы Бурятии стали «заслуженными»
Паралимпийцы Бурятии стали «заслуженными»
Общество, 08.09.2021
Михаилу Асташову и Баиру Шигаеву присвоены звания «Заслуженный мастер спорта России»
В Улан-Удэ к теплу подключили более 350 домов
В Улан-Удэ к теплу подключили более 350 домов
Общество, 08.09.2021
Тепло будет подаваться поэтапно
На Байкале изучат световое загрязнение
На Байкале изучат световое загрязнение
Общество, 08.09.2021
Планируется снять научно-популярный фильм о новом виде загрязнения Байкала
В Бурятии проходит прививочная кампания против гриппа
В Бурятии проходит прививочная кампания против гриппа
Общество, 08.09.2021
Планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения
В Улан-Удэ начали ремонт тротуара, возмутившего жителей
В Улан-Удэ начали ремонт тротуара, возмутившего жителей
Общество, 08.09.2021
Ранее горожанка назвала «позорищем» проведённые ранее работы
В Улан-Удэ рассказали, где можно продать свой урожай
В Улан-Удэ рассказали, где можно продать свой урожай
Общество, 08.09.2021
Места на некоторых площадках предоставляются безвозмездно
В Улан-Удэ восстанавливают размытые грунтовые дороги
В Улан-Удэ восстанавливают размытые грунтовые дороги
Общество, 08.09.2021
На восстановление размытых дорог в Бурятии выделят 200 млн

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^