Вторсырьё будут принимать в пяти точках
18 сентября с 10:00 до12:00 в Улан-Удэ пройдёт акция по сбору вторсырья «Время разделять».
Вторсырьё будут принимать по следующим точкам:
- Центральный вход парка Юбилейный (43 квартал, напротив ТЦ Заря) ;
- рядом с ТЦ «Абсолют» по улице Терешковой (на углу вдоль забора, напротив ДС «Солнышко»);
- п. Восточный, ост. Абсолют, ул. Туполева, 7а;
- Элеватор, магазин «Темп», с торца;
- ДТ «Форус», ул. Ленина, 20.
Не принимаются:
- чайные пакетики, пищевые отходы в мелких фасовочных мешочках;
- пластик с маркировкой 3, 6, 7, контейнеры, подложки, пенопласт, одноразовая посуда;
- грязные мешочки и пакеты, упаковки с маркировкой С/... и без маркировки (из-под сухарей, чипсов и т.п.);
- батарейки и лампы;
- техника и электроприборы.
Что можно принести:
- макулатуру (газеты, книги, бумагу, тетради, альбомы, журналы, в т.ч. глянцевые, чеки, белый картон: упаковку от чая, зубной пасты и пр.). Плотно упаковать, забирает «Эковата03»;
- гофрокартон. Его принимает другой переработчик «Эко-транс»;
- бутылки с маркировкой 1, ПЭТ, PET;
- бутылки с маркировкой 2, LDPE, ПНД, 4, HDPE ПВД;
- пластиковые канистры, стаканчики и контейнеры с маркировкой 5 (пп или рр), «шуршащие пакеты», с маркировкой 5;
- зубные щётки;
- пакеты из полиэтилена (с маркировкой 2, 4), фасовочные, подарочные, с ручками и майки;
- вещи, пригодные для носки. Одежда, обувь, сумки, канцелярия, постельное бельё, игрушки. Отдают в фонд «Зула»;
- пищевые/органические отходы: траву, опилки, картонные каретки от яиц, бумажные салфетки, овощные очистки. Яичная скорлупа - отдельно. Упаковать в бумажные ячейки от яиц. Вёдра из-под краски от 10 л., пластиковые бутылки от 0,5 л., целые. И тетрапак от 0,5 л, целые, не мятые. Палочки от суши и мороженого;
- жестяные банки, другой металл;
- алюминиевые банки, фольга.
- стекло: только бутылки и банки. Мелкие пузырьки сложить в одну большую банку с крышкой.
Улан-Удэ пройдёт акция по сбору вторсырья
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