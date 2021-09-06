Улан-Удэ пройдёт акция по сбору вторсырья

Вторсырьё будут принимать в пяти точках



18 сентября с 10:00 до12:00 в Улан-Удэ пройдёт акция по сбору вторсырья «Время разделять».



Вторсырьё будут принимать по следующим точкам:



- Центральный вход парка Юбилейный (43 квартал, напротив ТЦ Заря) ;

- рядом с ТЦ «Абсолют» по улице Терешковой (на углу вдоль забора, напротив ДС «Солнышко»);

- п. Восточный, ост. Абсолют, ул. Туполева, 7а;

- Элеватор, магазин «Темп», с торца;

- ДТ «Форус», ул. Ленина, 20.



Не принимаются:



- чайные пакетики, пищевые отходы в мелких фасовочных мешочках;

- пластик с маркировкой 3, 6, 7, контейнеры, подложки, пенопласт, одноразовая посуда;

- грязные мешочки и пакеты, упаковки с маркировкой С/... и без маркировки (из-под сухарей, чипсов и т.п.);

- батарейки и лампы;

- техника и электроприборы.



Что можно принести:



- макулатуру (газеты, книги, бумагу, тетради, альбомы, журналы, в т.ч. глянцевые, чеки, белый картон: упаковку от чая, зубной пасты и пр.). Плотно упаковать, забирает «Эковата03»;

- гофрокартон. Его принимает другой переработчик «Эко-транс»;

- бутылки с маркировкой 1, ПЭТ, PET;

- бутылки с маркировкой 2, LDPE, ПНД, 4, HDPE ПВД;

- пластиковые канистры, стаканчики и контейнеры с маркировкой 5 (пп или рр), «шуршащие пакеты», с маркировкой 5;

- зубные щётки;

- пакеты из полиэтилена (с маркировкой 2, 4), фасовочные, подарочные, с ручками и майки;

- вещи, пригодные для носки. Одежда, обувь, сумки, канцелярия, постельное бельё, игрушки. Отдают в фонд «Зула»;

- пищевые/органические отходы: траву, опилки, картонные каретки от яиц, бумажные салфетки, овощные очистки. Яичная скорлупа - отдельно. Упаковать в бумажные ячейки от яиц. Вёдра из-под краски от 10 л., пластиковые бутылки от 0,5 л., целые. И тетрапак от 0,5 л, целые, не мятые. Палочки от суши и мороженого;

- жестяные банки, другой металл;

- алюминиевые банки, фольга.

- стекло: только бутылки и банки. Мелкие пузырьки сложить в одну большую банку с крышкой.

