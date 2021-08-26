Соревнования состоятся в октябре
Кубок Бурятии по бодибилдингу переносится на 16-17 октября 2021 года. Ранее решением оперштаба в республике до конца сентября продляются ограничения по проведению массовых мероприятий.
Как сообщает федерация бодибилдинга РБ, в связи с переносом приём заявок на соревнования продлевается до 15 сентября. К участию в турнире допускаются спортсмены: юноши, девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, «взрослые» – мужчины и женщины старше 23 лет и «мастера» – женщины старше 35 лет. Возраст определяется по году рождения.
Победителям турнира, помимо медалей, дипломов, кубков и подарков от партнёров, будут ещё вручены денежные призы.
Напомним, что открытый кубок Бурятии по бодибилдингу должен был состоятся в Улан-Удэ 26 сентября. Местом соревнований был выбран концертно-театральный центр «Феникс».
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии перенесли кубок по бодибилдингу
Общество, Фото:
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