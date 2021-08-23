В Бурятии к 1 сентября усилят борьбу с коронавирусом

Глава Бурятии ожидает подъём заболеваемости к началу нового учебного года



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил обеспечить к 1 сентября усиленные меры профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Поручение глава отдал 23 августа на заседании республиканского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Он призвал все организации республики помочь детям пройти учебный год без введения дистанционных форм обучения.



Эпидемиологическая служба прогнозирует подъём заболеваемости в начале осени. Во-первых, риски инфицирования значительно увеличит возобновление занятий в школах. Во-вторых, завершается сезон отпусков, и увеличилось число прибывающих из других регионов и стран. В связи с этим, увеличится число контактов, возрастёт нагрузка на общественный транспорт.



- С 1 сентября необходимо обеспечить повышенный контроль масочного режима, дезинфекционного режима на общественном транспорте, в общественных местах. Эта просьба касается всех организаций. Подъём заболеваемости будет – а в каком объёме и насколько сильный рост – зависит от нас. Медицинские организации обеспечили возможность получения прививки до 21:00 часов, в том числе в выходные, работают выездные пункты. Уважаемые земляки, уже сейчас позаботьтесь о безопасности детей! Ослабить шансы вируса можем только все вместе! - обратился к жителям республики Алексей Цыденов.



До 30 сентября включительно остается режим самоизоляции для жителей республики 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции необходимо соблюдать и беременным женщинам.



До конца сентября остаются ограничения по проведению массовых мероприятий, за исключением случаев, установленных указом Главы Бурятии. Приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон, танцевальных площадок в организациях общепита, а также ночных клубов.



Для организаций всех форм собственности сохраняются требования по переводу не менее 30% сотрудников, за исключением работников, функции которых осуществляются непосредственно на рабочем месте, а также работников, прошедших вакцинацию, на удаленный режим работы.



Организации и предприятия должны обеспечить гибкий график работы, исключающий скопления сотрудников в общественном транспорте, служебных помещениях, с обеспечением оптимального режима служебного времени и отдыха.





