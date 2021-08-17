В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по бодибилдингу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования состоятся в конце сентября



26 сентября в Улан-Удэ пройдёт открытый кубок Бурятии по бодибилдингу. Соревнования состоятся в концертно-театральном центре «Феникс» с 12:00.



К участию в турнире допускаются спортсмены: юноши, девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, «взрослые» – мужчины и женщины старше 23 лет и «мастера» – женщины старше 35 лет. Возраст определяется по году рождения. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 25 августа.



Победители и призёры награждаются кубками, медалями и дипломами. Об этом сообщает федерация бодибилдинга Бурятии.



Возрастное ограничение 6+

