Соревнования состоятся в конце сентября
26 сентября в Улан-Удэ пройдёт открытый кубок Бурятии по бодибилдингу. Соревнования состоятся в концертно-театральном центре «Феникс» с 12:00.
К участию в турнире допускаются спортсмены: юноши, девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, «взрослые» – мужчины и женщины старше 23 лет и «мастера» – женщины старше 35 лет. Возраст определяется по году рождения. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 25 августа.
Победители и призёры награждаются кубками, медалями и дипломами. Об этом сообщает федерация бодибилдинга Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по бодибилдингу
Общество, Фото:
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