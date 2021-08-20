В Бурятии наградили работников образования

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

С 17 по 19 августа в республике прошла конференция педагогов



19 августа в Бурятии состоялась торжественная церемония награждения педагогических работников региона. Мероприятие проходило в рамках республиканской августовской конференции работников образования «Качество образования как общенациональный приоритет».



За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции в Российской Федерации благодарностью президента Российской Федерации награждена Семененко Оксана Геннадьевна, учитель начальных классов средней школы №7 г. Улан-Удэ.



За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в образовательной сфере республики почётные звания «Народный учитель Республики Бурятия» присвоены Доржиеву Сергею Цыбиковичу, учителю биологии Мухоршибирской средней школа №2 и Халтиновой Тамаре Сергеевне, учителю русского языка и литературы средней школы №4 г. Закаменск.



За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в образовательной сфере почётные звания «Заслуженный учитель Республики Бурятия» присвоены Авериной Елене Семёновне, учителю истории и обществознания Селенгинской школы №2 и Цырендоржиевой Светлане Суруновне, учителю бурятского языка и литературы Инзагатуйской школы №3.



За заслуги в профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие системы образования почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Бурятия» присвоено Цепковой Любови Те́льмоновне, заместителю председателя комитета – начальнику управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса комитета по образованию администрации города Улан-Удэ.



За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи почётной грамотой Республики Бурятия награждена Подкорытова Наталья Ивановна, воспитатель Турунтаевской специальной (коррекционной) школы-интерната.



За заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд ведомственными знаками отличия министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» награждены Некипелов Евгений Степанович, учитель физической культуры Мало-Куналейской школы и Гаськова Елена Тимофеевна, воспитатель детского сада №29 «Искорка» г. Улан-Удэ.



За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования нагрудными знаками «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» награждены Гонсорунова Роза Будажаповна, учитель начальных классов Энхэ-Талинской школы и Матвеева Елена Петровна, воспитатель Заиграевского центра развития ребенка – детского сад «Улыбка».



За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования почётной грамотой министерства просвещения Российской Федерации награждена Михайлова Анна Ивановна, преподаватель специальных дисциплин Байкальского колледжа туризма и сервиса.



Ведомственными наградами министерства образования и науки Республики Бурятия – медалями «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждены Афанасьева Анна Петровна, учитель математики и физики Куйтунской школы и Буинов Владимир Абагалович, заслуженный учитель Российской Федерации, заслуженный учитель Республики Бурятия, почётный работник общего образования Российской Федерации, ветеран педагогического труда.



За заслуги в обучении, воспитании учащихся и многолетний добросовестный труд почётными грамотами Народного Хурала Республики Бурятия награждены Балданова Аюна Будажаповна, учитель русского языка и литературы Закаменской школы №1, Соктоев Валерий Алексеевич, учитель технологии Хоринской средней школы №1 имени Дармы Жанаевича Жанаева и Бальчинова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы Иволгинской средней школы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

