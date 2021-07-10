В Улан-Удэ молодые сотрудники УФСИН приняли присягу

Мероприятие прошло в двух колониях
В исправительных колониях №7 и №8 в Улан-Удэ прошли торжественные церемонии принятия присяги молодыми сотрудниками уголовно-исполнительной системы региона.
На торжественном построении, в присутствии руководства учреждений и личного состава молодые сотрудники присягнули на верность Родине. Молодое поколение сотрудников с ответственным событием в их службе поздравили руководители учреждений.
Они пожелали молодому поколению сотрудников с честью и достоинством нести звание сотрудника уголовно-исполнительной системы и добросовестно выполнять возложенные на них служебные обязанности, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Мероприятие прошло в двух колониях
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