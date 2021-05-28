В Иркутской области прошло обсуждение плана мероприятий, посвящённых 100-летию дипломатических отношений между Россией и Монголией
Мэр Иркутска провёл встречу с генеральным консулом Монголии в городе. Руслан Болотов и Жигмэд Энхжаргал обсудили план совместных мероприятий, посвящённых 100-летию установления дипломатических отношений между двумя странами и 360-летию города Иркутска.
- В апреле в столице Приангарья была установлена памятная доска выдающемуся общественному и государственному деятелю Монголии академику Ширэндэву, учившемуся в Иркутске. Подчеркну, что открытие мемориальной доски – это дань уважения целому поколению, которое много сделало для укрепления добрососедских отношений. Неделю назад мы принимали участие в видеоэстафете Дружбы «Вместе 100 лет», – отметил Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, также в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, в музее истории имени А.М. Сибирякова открылась выставка (0+). Экспозиция знакомит жителей областного центра с основными вехами в истории отношений России и Монголии.
Кроме того, на встрече обсудили возможность создания в Иркутске торгово-культурного дома Монголии.
- Торгово-культурный дом Монголии мог бы стать площадкой для проведения различных мероприятий. Там могли бы проходить деловые встречи, переговоры российских и монгольских предпринимателей, а также экскурсии, – подчеркнул Жигмэд Энхжаргал. – Я считаю, что необходимо создавать условия для развития культурных и туристических связей между нашими городами и нашими странами.
В Иркутске могут создать торгово-культурный дом Монголии
Общество, Фото:
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