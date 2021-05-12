В финале спортсменка из Бурятии встретилась с украинкой
Со 2 по 7 мая в Гомеле (Беларусь) проходил международный турнир по боксу, посвящённый Дню Победы. Участие в соревнованиях приняли 78 боксёров из России, Беларуси, Ирака, Казахстана, Молдовы, Туркменистана и Украины.
Дарима Сандакова, выступающая в параллельном зачёте за Бурятию и Московскую область завоевала золотую медаль. В финальном бою в весовой категории до 69 кг она одержала победу на Марией Сиедая из Украины.
- Победа Даримы Сандаковой на соревнованиях – результат упорных тренировок и работы её наставников Ашота Гаракяна и Евгения Разживина. Поздравляю спортсменку с золотой медалью, которая добавит мотивации перед следующими выступлениями, на которых Дарима вновь постарается занять высшую ступень пьедестала почёта, - прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
В 2019 году Дарима Сандакова стала чемпионкой Европы, чемпионат проходил в Испании. В финале Дарима оказалась сильнее итальянки Анжелы Карини (5-0). В 2020 году чемпионата Европы по боксу не было.
В том же 2019 году Улан-Удэ принимал чемпионат мира, но, поскольку перерыв между ним и чемпионатом Европы оказался не большим, Дариме дали отдохнуть и восстановиться.
Дарима Сандакова из Бурятии выиграла международный турнир
Общество, Фото:
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