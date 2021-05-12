 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 мая

11 мая

Популярное

Дарима Сандакова из Бурятии выиграла международный турнир

Дарима Сандакова из Бурятии выиграла международный турнир
Общество,  Фото:страница Даримы Сандаковой
В финале спортсменка из Бурятии встретилась с украинкой

Со 2 по 7 мая в Гомеле (Беларусь) проходил международный турнир по боксу, посвящённый Дню Победы. Участие в соревнованиях приняли 78 боксёров из России, Беларуси, Ирака, Казахстана, Молдовы, Туркменистана и Украины.

Дарима Сандакова, выступающая в параллельном зачёте за Бурятию и Московскую область завоевала золотую медаль. В финальном бою в весовой категории до 69 кг она одержала победу на Марией Сиедая из Украины.

- Победа Даримы Сандаковой на соревнованиях – результат упорных тренировок и работы её наставников Ашота Гаракяна и Евгения Разживина. Поздравляю спортсменку с золотой медалью, которая добавит мотивации перед следующими выступлениями, на которых Дарима вновь постарается занять высшую ступень пьедестала почёта, - прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В 2019 году Дарима Сандакова стала чемпионкой Европы, чемпионат проходил в Испании. В финале Дарима оказалась сильнее итальянки Анжелы Карини (5-0). В 2020 году чемпионата Европы по боксу не было.

В том же 2019 году Улан-Удэ принимал чемпионат мира, но, поскольку перерыв между ним и чемпионатом Европы оказался не большим, Дариме дали отдохнуть и восстановиться.


спорт бокс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дарима Сандакова из Бурятии выиграла международный турнир
Дарима Сандакова из Бурятии выиграла международный турнир
Общество, 12.05.2021
В финале спортсменка из Бурятии встретилась с украинкой
В Бурятии сельчане собрали 420 тысяч на ремонт памятника
В Бурятии сельчане собрали 420 тысяч на ремонт памятника
Общество, 12.05.2021
Открытие обновлённого памятника состоялось в День Победы
Бурятия в лидерах антирейтинга по незаконным рубкам
Бурятия в лидерах антирейтинга по незаконным рубкам
Общество, 12.05.2021
Специалисты подсчитали, что средний объём незаконной рубки вырос в три раза
В Бурятии изъяли баранину из Монголии
В Бурятии изъяли баранину из Монголии
Общество, 12.05.2021
Эту продукцию запрещено импортировать в Россию
Документальный фильм снимают в Тункинском районе Бурятии
Документальный фильм снимают в Тункинском районе Бурятии
Общество, 12.05.2021
Режиссёр Денис Жемчугов уже не в первый раз приезжает в Тунку
В Улан-Удэ «пострадала» светящаяся мышь
В Улан-Удэ «пострадала» светящаяся мышь
Общество, 12.05.2021
Символ года на многоэтажке был установлен в 2020 году
Иркутянин спас тонущего мальчика в День Победы
Иркутянин спас тонущего мальчика в День Победы
Общество, 12.05.2021
Ребёнок прыгал по бетонным сваям и упал в Ангару
На площади Революции в Улан-Удэ демонтировали плитку и бордюры
На площади Революции в Улан-Удэ демонтировали плитку и бордюры
Общество, 12.05.2021
Реконструкцию территории вокруг Гостиных рядов разбили на несколько этапов
Школы Улан-Удэ тотально проверят после казанской трагедии
Школы Улан-Удэ тотально проверят после казанской трагедии
Общество, 12.05.2021
Классные руководители проанализируют страницы школьников в соцсетях
Три бурятские спортсменки в финале чемпионата России по борьбе
Три бурятские спортсменки в финале чемпионата России по борьбе
Общество, 12.05.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с жарких схваток предолимпийского чемпионата по женской борьбе в Улан-Удэ
В Бурятии стремятся к коллективному иммунитету
В Бурятии стремятся к коллективному иммунитету
Общество, 12.05.2021
Коллективный иммунитет спасёт от возврата ограничительных мер
В селе в Бурятии ремонтируют опустевшие родительские дома
В селе в Бурятии ремонтируют опустевшие родительские дома
Общество, 12.05.2021
Это делается для того, чтобы поддерживать облик села и сохранять память о предках
Бурятский лама объяснил, как пал травы приводит к болезням людей
Бурятский лама объяснил, как пал травы приводит к болезням людей
Общество, 12.05.2021
Пал травы грозит болезнями и наводнениями, подчёркивает настоятель дацана
Директор улан-удэнского ЧОП настаивает на вооружённой охране в школах
Директор улан-удэнского ЧОП настаивает на вооружённой охране в школах
Общество, 12.05.2021
Специалист пояснила, почему сейчас школы не охраняют охранники, вооружённые служебным оружием

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^