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Дарима Сандакова стала чемпионкой Европы по боксу

Дарима Сандакова стала чемпионкой Европы по боксу
Общество, 
Дарима Сандакова из Бурятии одержала красивую победу в финале чемпионата Европы

Спортсменка из Бурятии Дарима Сандакова победила на чемпионате Европы по боксу, который прошёл в Мадриде. В финале Дарима, выступающая в весовой категории до 69 кг, одержала блестящую победу над итальянкой Анжелой Карини - 5:0.

На победном для себя чемпионате Европы Дарима выиграла все бои в уверенном стиле. Как сообщал «Байкал-Daily», в полуфинале она была сильнее Бусеназ Сурменели из Турции. До этого также победила спортсменок из Венгрии и Ирландии.

Сборная России заняла первое общекомандное место чемпионата Европы, завоевав три золотые медали чемпионата и тем самым повторив прошлогодний результат. Также золото у Юлии Чумгалаковой (48 кг) и Зенфиры Магомедалиевой (81 кг). Серебро завоевали россиянки Елена Савельева (51 кг), Карина Тазабекова (54 кг), бронзовые медали у Орнеллы Хетеевой (до 64 кг), Анастасии Шамоновой (до 75 кг) и Анны Ивановой (до 81 кг).




Дарима Сандакова выступает при поддержке спортивного клуба «Номто» и его президента Валерия Доржиева, она воспитанница старшего тренера по боксу (женщины) Центра спортивной подготовки Бурятии Бато-Мунко Ванкеева. Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом Дарима завоевала бронзу вторых Европейских игр. С наградой Бато-Мунко Ванкеева поздравил президент Владимир Путин во время случайной встречи.

В 2015 году стала бронзовым призёром чемпионата России, в 2016 и 2017-м брала серебро. В 2018 году на домашнем чемпионате, который проходил в Улан-Удэ, впервые стала чемпионкой России.

Этот титул позволил Дариме отобраться на чемпионат Европы-2018, где она потерпела досадное поражение в четвертьфинале. Но её поединок федерация бокса России назвала «самым ярким боем вечера». Также принимала участие в чемпионате мира-2018, который покинула в 1/8 финала по причине рассечения брови.


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