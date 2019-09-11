Чемпионка Европы Дарима Сандакова не примет участие в домашнем чемпионате мира

При этом Дарима Сандакова не потеряет шансы на участие в Олимпийских играх
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ прилетела женская сборная по боксу во главе с главным тренером Иваном Шидловским. Спортсменки готовятся к чемпионату по боксу, который в Улан-Удэ пройдёт со 2 по 13 октября.
К сожалению, не примет участие в домашнем чемпионате мира Дарима Сандакова, недавно выигравшая чемпионат Европы. Впрочем, шансы на участие в Олимпийских играх-2020 у Даримы достаточно высокие.
- Ну, организм не железный. В связи с этим она этот чемпионат мира пропустит, но она явно будет лидером. С января по апрель у нас состоятся отборы: два квалификационных к Олимпийским играм в Токио. В связи с этим, людей надо, так сказать, правильно расставить, с тем расчётом, чтобы мы не ошиблись. Чтобы отобраться на Олимпийские игры, у неё есть все предпосылки, - аргументировал Иван Шидловский.
По словам тренера, хорошие шансы на участие в домашнем чемпионате мира у спортсменок из Бурятии Людмилы Воронцовой, Людмилы Шадриной, Кристины Ткачёвой.
- Они явные лидеры в сборной. Поэтому при хорошем окончательном раскладе своих сил, для того, чтобы подготовиться, они, естественно, примут участие, - заключил тренер.
Торжественное открытие чемпионата мира по боксу среди женщин пройдёт 2 октября в Улан-Удэ. Бои будут идти с 3 октября по 13 октября. Причем у соревнования будет два этапа: первый (с 3 по 10 октября) включает в себя бои за выход в финальную часть, а второй - непосредственно финалы (12 и 13 октября). 11 октября спортсменам дадут время на отдых и восстановление.
Бои пройдут в 10 весовых категориях: до 48 кг., до 51 кг., до 54 кг., до 57 кг., до 60 кг., до 64 кг., до 69 кг., до 75 кг., до 81 кг., свыше 81 кг.
Соревнования пройдут в самом большом помещении Физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) - Универсальном зале, вместимость которого составляет 2,5 тысячи зрителей. В нем будет размещено два ринга, бои на которых будут проходит параллельно.
В чемпионате мира примут участие больше трех сотен девушек из 75 стран мира. На сегодняшний день на турнир зарегистрировано 809 участников.
Чемпионка Европы Дарима Сандакова не примет участие в домашнем чемпионате мира
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