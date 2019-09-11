Чемпионка Европы Дарима Сандакова не примет участие в домашнем чемпионате мира

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Чита «дышала» в унисон с артистами из Улан-Удэ Общество, 5 сентября в Чите Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева показал спектакль для подростков «Вдох-выдох» в постановке Сергея Левицкого по пьесе Юлии Тупикиной