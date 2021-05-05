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В Бурятии дождливо и ветрено

В Бурятии дождливо и ветрено
Общество,  Фото:pixabay.com
Местами по республике возможны грозы и мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 мая по республике: облачная погода, ночью по южной половине местами небольшие осадки. Днём в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможны грозы. Ночью ветер северо-западный 3-8 м/с, в отдельных районах до 14 м/с. Утром и днём по южной половине республики усиление ветра до 15-20 м/с, местами до 24 м/с, по северной половине 8-13 м/с. Температура ночью от -3 до +2, местами +3, +8. Днём +4,+9, местами до +16.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём – небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью – около 0, днём +6, +8.
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