 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

Перезагрузка бизнеса: регистрация на онлайн-форум «СБЕР Бизнес | Live»

20 апреля

Популярное

В Улан-Удэ принимают заявки на велопробег «Звезда Победы»

В Улан-Удэ принимают заявки на велопробег «Звезда Победы»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Стартовать велопробег будет из четырёх точек

1 мая в 10:00 в Улан-Удэ состоится десятый велопробег «Звезда Победы».

Патриотическая акция посвящается 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 355-летию основания Улан-Удэ.

Участвовать в велопробеге будет 355 человек, первыми подавшие свои заявки.

По сложившейся традиции стартовать велосипедисты будут с главных исторических мест: с площади Славы, с Мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны (мкр. им. Горького), а также от Бюста Героя Советского Союза Борсоева. В этом году в честь 355-го Дня рождения города веломарафон дополнится ещё одной, уже четвертой точкой старта, а именно с места основания Улан-Удэ около Бурятского лесопромышленного колледжа.

Завершится велопробег на Мемориале Победы проведением городской акции «Цветок Победы». Участники возложат цветы у Вечного огня в знак памяти всех тех, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину.

Заявки принимаются до 29 апреля в управлении по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ (тел.: 43-60-42, e-mail: udm@ulan-ude-eg.ru).

16+


спорт велопробег
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы высадят на озере черёмуху
Улан-удэнцы высадят на озере черёмуху
Общество, 21.04.2021
Акция пройдёт в Тулунже
Забайкалье опережают Бурятию по вакцинации от COVID-19
Забайкалье опережают Бурятию по вакцинации от COVID-19
Общество, 21.04.2021
Более 100 тысяч забайкальцев поставили прививку
В Улан-Удэ осуждённые померялись силушкой
В Улан-Удэ осуждённые померялись силушкой
Общество, 21.04.2021
Осуждённые тягали покрышки и метали гири
В Улан-Удэ принимают заявки на велопробег «Звезда Победы»
В Улан-Удэ принимают заявки на велопробег «Звезда Победы»
Общество, 21.04.2021
Стартовать велопробег будет из четырёх точек
В Улан-Удэ яму на дороге «залатали» ковром
В Улан-Удэ яму на дороге «залатали» ковром
Общество, 21.04.2021
Жители Бурятии шутят по поводу «ямочного ремонта на новый лад»
Учителя из Бурятии хотят переехать в Хабаровский край
Учителя из Бурятии хотят переехать в Хабаровский край
Общество, 21.04.2021
По программе «Земский учитель» в Хабаровском крае больше всего претендентов из Бурятии
В Улан-Удэ военные отрепетируют салют к 9 мая
В Улан-Удэ военные отрепетируют салют к 9 мая
Общество, 21.04.2021
Тренировками будут добиваться синхронности
В Улан-Удэ предложили возвести стадион на крыше школы
В Улан-Удэ предложили возвести стадион на крыше школы
Общество, 21.04.2021
Вопрос с пристроем к школе № 17 в Улан-Удэ зашёл в тупик
Жителям сотых кварталов Улан-Удэ не даёт спать ночная стройка
Жителям сотых кварталов Улан-Удэ не даёт спать ночная стройка
Общество, 21.04.2021
По ночам стучат молотки и работают бензопилы
В Тункинском нацпарке в Бурятии запретили ловить рыбу
В Тункинском нацпарке в Бурятии запретили ловить рыбу
Общество, 21.04.2021
Запрещено и спортивное рыболовство, и любительское
В Иркутской области растаяла последняя ледовая переправа
В Иркутской области растаяла последняя ледовая переправа
Общество, 21.04.2021
Ледовая переправа действовала на реке Витим
Для прибывающих из Турции и Танзании ужесточили правила въезда
Для прибывающих из Турции и Танзании ужесточили правила въезда
Общество, 21.04.2021
Изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача РФ
В Бурятии снижается суточный прирост заражений коронавирусом
В Бурятии снижается суточный прирост заражений коронавирусом
Общество, 21.04.2021
Заболеваемость упала ниже отметки в 30 новых заражённых
Жители села в Бурятии опасаются трухлявых столбов ЛЭП
Жители села в Бурятии опасаются трухлявых столбов ЛЭП
Общество, 21.04.2021
Сельчане боятся, что столбы вот-вот рухнут

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^