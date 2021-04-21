В Улан-Удэ принимают заявки на велопробег «Звезда Победы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стартовать велопробег будет из четырёх точек



1 мая в 10:00 в Улан-Удэ состоится десятый велопробег «Звезда Победы».



Патриотическая акция посвящается 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 355-летию основания Улан-Удэ.



Участвовать в велопробеге будет 355 человек, первыми подавшие свои заявки.



По сложившейся традиции стартовать велосипедисты будут с главных исторических мест: с площади Славы, с Мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны (мкр. им. Горького), а также от Бюста Героя Советского Союза Борсоева. В этом году в честь 355-го Дня рождения города веломарафон дополнится ещё одной, уже четвертой точкой старта, а именно с места основания Улан-Удэ около Бурятского лесопромышленного колледжа.



Завершится велопробег на Мемориале Победы проведением городской акции «Цветок Победы». Участники возложат цветы у Вечного огня в знак памяти всех тех, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину.



Заявки принимаются до 29 апреля в управлении по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ (тел.: 43-60-42, e-mail: udm@ulan-ude-eg.ru).



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