В Бурятии определят «Учителя года»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Результаты конкурса объявят 30 апреля



В Бурятии начался региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России». В этом году он проводится в юбилейный 25 раз.



Лучших учителей республики выберут в стенах гимназии №33 Улан-Удэ. В конкурсе примут участие 27 учителей со всех районов Бурятии.



В соответствии с предметными направлениями оценивание конкурсантов будет проводиться по 4 блокам: гуманитарные дисциплины, в которую войдут учителя русского языка и истории; в естественно-математический блок войдут учителя физики, математики, информатики, биологии и географии; в третий блок войдут учителя начальных классов, ИЗО и технологии; самый большой блок в составе из 8 участников представят учителя английского языка.



Всем конкурсантам предстоит проявить себя в испытаниях первого тура «Учитель-профессионал», который включает два конкурсных испытания: «Методическая мастерская» и «Урок». По завершению данного тура борьбу продолжат 15 лауреатов конкурса, которые выявят пятёрку лучших учителей Бурятии по двум испытаниям: «Классный час» и «Мастер-класс». Третий тур «Учитель-лидер» предполагает два конкурсных испытания: «Публичная лекция» и «Разговор с министром».



По результатам туров с 26 по 30 апреля жюри определит абсолютного победителя, которого объявят 30 апреля в здании правительства РБ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

