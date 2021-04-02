Была смоделирована ситуация современного рынка труда
В рамках школы подготовки осуждённых к освобождению исправительные колонии №№2 и 8 посетили специалисты центра занятости населения Улан-Удэ. Они провели игру «Ярмарка вакансий».
- Сначала осуждённым рассказали о порядке обращения в центры занятости населения, о возможности профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, о необходимых документах для постановки на учет в качестве безработного лица. Также довели размеры денежных пособий по безработице и прожиточного минимума. Всем присутствующим раздали справочно-информационные буклеты, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
После теоретической части осужденные попробовали себя в профориентационной игре «Ярмарка вакансий». Была смоделирована ситуация современного рынка труда, при которой на существующие вакантные рабочие места претендует несколько соискателей. Осужденные показывали умения презентовать свой опыт и личные достижения в резюме и при собеседовании с потенциальным работодателем.
В Улан-Удэ осуждённых научили проходить собеседования
Общество, Фото:
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