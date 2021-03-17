 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 марта

16 марта

Популярное

Житель Бурятии устроил беспорядочную стрельбу

Житель Бурятии устроил беспорядочную стрельбу
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчине ужесточили наказание за преступление

Пьяный житель Кяхтинского района Бурятии устроил скандал своей бывшей супруге. После этого поджог во дворе своего дома заброшенный свинарник, затем камнем разбил три окна в своём доме, в доме спилил болгаркой замок на своём сейфе, откуда взял гладкоствольное охотничье ружьё 12 калибра. Затем он беспорядочно произвёл не менее 17 выстрелов в сторону автомобиля пожарной части, прибывшей на пожар, и в забор соседей, а также произвёл один выстрел в свой же автомобиль. Материальный ущерб был причинён как соседу, так и пожарной части.

Действия мужчины суд квалифицировал как хулиганство. За это ему назначено наказание в виде двух лет четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Апелляционным определением Верховного суда Бурятии приговор был изменён.

- Судом апелляционной инстанции из приговора суда исключено решение суда первой инстанции о признании смягчающим наказание мужчине обстоятельством активное способствование в расследовании преступления, выразившееся в даче признательных показаний о дате, времени, обстоятельствах совершения преступления, поскольку оснований для этого не имелось. Обстоятельства совершения мужчиной преступления были установлены в ходе следствия из показаний множества свидетелей – полицейских, пожарных, соседей и других, явившихся очевидцами преступления, - сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, суд первой инстанции пришёл к необоснованному выводу об отсутствии оснований для признания состояния опьянения мужчины в момент совершения преступления отягчающим наказание обстоятельством. Именно состояние алкогольного опьянения способствовало совершению преступления.

Судом апелляционной инстанции состояние алкогольного опьянения признано отягчающим наказание обстоятельством, а назначенное ему наказание усилено до 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.         
стрельба суд приговор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии пыталась обжаловать приговор за убийство
Жительница Бурятии пыталась обжаловать приговор за убийство
Общество, 17.03.2021
Женщина заявила, что не собиралась убивать сожителя 
Министр сельского хозяйства Бурятии посетил «Бурятхлебпром»
Министр сельского хозяйства Бурятии посетил «Бурятхлебпром»
Общество, 17.03.2021
Галсан Дареев осмотрел три производственных цеха
В Бурятии местами до +2
В Бурятии местами до +2
Общество, 17.03.2021
По республике преимущественно без осадков  
В Иркутской области фермер не заботился о коровах
В Иркутской области фермер не заботился о коровах
Общество, 16.03.2021
Вынуждено убито и пало более 30 голов
Коронавирус в Забайкалье превысил отметку в 40 тысяч
Коронавирус в Забайкалье превысил отметку в 40 тысяч
Общество, 16.03.2021
Суточный прирост составил менее 80-и больных
В Бурятию поступила ещё одна лесопожарная автоцистерна
В Бурятию поступила ещё одна лесопожарная автоцистерна
Общество, 16.03.2021
Автомобиль оборудован всем необходимым 
Фридайвер побил рекорд Гиннеса по погружению на Байкале
Фридайвер побил рекорд Гиннеса по погружению на Байкале
Общество, 16.03.2021
Рекордсмен погрузился на 80 метров под толщей байкальского льда
В Бурятии сельчане жалуются на шумных автомобилистов
В Бурятии сельчане жалуются на шумных автомобилистов
Общество, 16.03.2021
Молодые водители беспокоят сельчан круглые сутки
Житель Твери намерен пересечь Байкал на велосипеде
Житель Твери намерен пересечь Байкал на велосипеде
Общество, 16.03.2021
Велосипедист проедет по льду Байкала более 600 километров
Из-за обучения водителей сельчане в Бурятии не дождались газеты
Из-за обучения водителей сельчане в Бурятии не дождались газеты
Общество, 16.03.2021
Сельчане привыкли получать свой еженедельник по пятницам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^