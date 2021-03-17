Житель Бурятии устроил беспорядочную стрельбу

Мужчине ужесточили наказание за преступление



Пьяный житель Кяхтинского района Бурятии устроил скандал своей бывшей супруге. После этого поджог во дворе своего дома заброшенный свинарник, затем камнем разбил три окна в своём доме, в доме спилил болгаркой замок на своём сейфе, откуда взял гладкоствольное охотничье ружьё 12 калибра. Затем он беспорядочно произвёл не менее 17 выстрелов в сторону автомобиля пожарной части, прибывшей на пожар, и в забор соседей, а также произвёл один выстрел в свой же автомобиль. Материальный ущерб был причинён как соседу, так и пожарной части.



Действия мужчины суд квалифицировал как хулиганство. За это ему назначено наказание в виде двух лет четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии приговор был изменён.



- Судом апелляционной инстанции из приговора суда исключено решение суда первой инстанции о признании смягчающим наказание мужчине обстоятельством активное способствование в расследовании преступления, выразившееся в даче признательных показаний о дате, времени, обстоятельствах совершения преступления, поскольку оснований для этого не имелось. Обстоятельства совершения мужчиной преступления были установлены в ходе следствия из показаний множества свидетелей – полицейских, пожарных, соседей и других, явившихся очевидцами преступления, - сообщили в пресс-службе суда.



Кроме того, суд первой инстанции пришёл к необоснованному выводу об отсутствии оснований для признания состояния опьянения мужчины в момент совершения преступления отягчающим наказание обстоятельством. Именно состояние алкогольного опьянения способствовало совершению преступления.



Судом апелляционной инстанции состояние алкогольного опьянения признано отягчающим наказание обстоятельством, а назначенное ему наказание усилено до 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

