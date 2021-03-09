Болезнь унесла жизни почти двух тысяч человек
По данным оперативного штаба, на утро 9 марта в Иркутской области зарегистрировано 57 752 подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии. Суточный прирост составил 202 больных.
Госпитализировано 1647 пациентов.
За всё время выздоровело 55 006 человек, в том числе 228 за последние сутки.
За весь период умерло 1 952 пациента, в том числе за прошедшие сутки – семь.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае зарегистрировано 39 587 случаев заражения.
А в Бурятии готовятся к третьей волне COVID-19. Общее число случаев заражения в республике достигло 34 631.
В Иркутской области почти 58 тысяч случаев коронавируса
Общество, Фото:
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