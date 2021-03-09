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В Иркутской области почти 58 тысяч случаев коронавируса

В Иркутской области почти 58 тысяч случаев коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
Болезнь унесла жизни почти двух тысяч человек

По данным оперативного штаба, на утро 9 марта в Иркутской области зарегистрировано 57 752 подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии. Суточный прирост составил 202 больных.

Госпитализировано 1647 пациентов.

За всё время выздоровело 55 006 человек, в том числе 228 за последние сутки.

За весь период умерло 1 952 пациента, в том числе за прошедшие сутки – семь.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае зарегистрировано 39 587 случаев заражения.

А в Бурятии готовятся к третьей волне COVID-19. Общее число случаев заражения в республике достигло 34 631.


коронавирус
 
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